Глава Курской области продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 25 мая

Повышенный («желтый») уровень террористической опасности в Курской области продлен до 25 мая.

Соответствующее решение принял губернатор Роман Старовойт совместно с руководителями силовых структур региона, передает «Интерфакс».

По словам Старовойта, праздничные дни в Курской области прошли спокойно, однако необходимо сохранять бдительность, поскольку угрозы по-прежнему остаются.

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области был объявлен 11 апреля в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. В регионе работают контрольные пункты наблюдения, на которых дежурят военные и полиция, производится усиленное патрулирование населенных пунктов.

Ранее сегодня повышенный уровень террористической опасности до 25 мая продлили в Белгородской области. На прошлой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух приграничных сел — Журавлевки и Нехотеевки. С 24 февраля находящиеся у границы села Белгородской области не раз обстреливались с украинской территории. В общей сложности с начала спецоперации в Белгородской области при обстрелах со стороны Украины повреждено свыше 200 жилых домов. В Журавлевке и Нехотеевке с 23 марта действует режим ЧС. Следственный комитет расследует все случаи обстрелов в регионе.

В Курской области 1 мая на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый бор произошло частичное обрушение конструкций моста, губернатор региона Роман Старовойт назвал инцидент диверсией. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км. Заведено уголовное дело.