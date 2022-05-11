Инфляция в России замедлилась до минимума с начала года

Инфляция в России с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12% против 0,21% неделей ранее. Сдерживающее влияние оказывает замедление роста цен на продукты питания, а также снижение стоимости автомобильного топлива, которое фиксируется уже девятую неделю подряд. Это следует из обзора «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

«За неделю с 30 апреля по 6 мая 2022 года инфляция замедлилась до 0,12% после 0,21% неделей ранее. В приведенном к годовым темпам (то есть аннуализированном) выражении инфляция замедлилась до 6,4% с 11,5% неделей ранее, что стало минимальным значением с 10 января 2022 года (+0,1% неделя к неделе). Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (+0,18%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, а также темпов роста цен на другие продукты питания. Кроме того, замедлился рост цен на непродовольственные товары (0,08%), при продолжающемся девятую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин. На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,06%», — говорится в обзоре Минэкономразвития.

По оценкам Росстата, с 30 апреля по 6 мая стоимость куриных яиц снизилась на 3,5%, сахара — на 1%, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,2%, в том числе белокочанная капуста — на 3,9%, огурцы — на 2,9%, столовая свекла — на 1,3%, помидоры — на 0,6%. Цены на свинину, мясо кур, вареные колбасы и вермишель стали меньше на 0,1%. Средние цены на бензин марки Аи-92 уменьшились на две копейки, до 47,33 рубля за литр, на Аи-95 — на одну копейку, до 51,4 рубля за литр, Аи-98 стал дешевле также на одну копейку — 60,2 рубля за литр. На доли процента подешевели практически все наблюдаемые медикаменты.

При этом за отчетную неделю больше всего выросли цены на маргарин (+2,24%), картофель (+1,83%), лук (+1,6%), яблоки (+1,47%) и соль (+1,26%). Из непродовольственных товаров подорожали мыло хозяйственное и туалетное (+1,71% и 1,85%), шампунь (+1,35%), зубная паста (+1,35%) и спички (+1,71%). Выросли цены на сухие корма для домашних животных (+2%), пылесосы (+2%) и на отдых в санаториях и пансионатах (+2,35% и 2,51%).

Ранее «Эксперт» писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала прогноз о наступлении пика инфляции в России. По ее мнению, его можно ожидать в конце текущего года. При этом председатель ЦБ заявила, что сейчас наша страна находится в зоне колоссальной неопределенности. В этой связи в будущем возможны как проинфляционные, так и дезиинфляционные эффекты. Кроме того, она отметила, что риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений.