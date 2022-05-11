Импортозамещение в IT-сфере: какое российское ПО заменит иностранный софт?

По данным IDC, рынок российского ПО сейчас оценивается на уровне 62 млрд руб. в год, и в связи с уходом многих западных производителей отечественные компании рассчитывают на укрепление своих позиций. В частности, «Лаборатория Касперского» недавно представила новую линейку продуктов в сфере информационной безопасности. Представители компании говорят о том, что резкий отток иностранных производителей программного обеспечения из РФ несет с собой большие угрозы для пользователей, которым жизненно необходимо переходить на «родные» разработки. О способности стать полноценной заменой зарубежным продуктам заявляют и представители таких организаций, как «ПрограмБанк» (решения для банковского сектора), «Аскон» (системы проектирования).

Большие тревоги российских компаний связаны с заявлениями о приостановке своей деятельности немецкой компании SAP, которая специализируется на внедрении решения для управления предприятиями (CRM и ERP системы). Возможность заменить многие из решений SAP есть у компании «1С-Битрикс», которая продвигает свой продукт «Битрикс24». Он обеспечивает автоматизацию проектного офиса предприятия, контактов в контакт-центре, корпоративного сайта, процессов взаимоотношения с клиентами, электронной коммерции.

В частности, на платформе можно в сжатые сроки запустить CRM-систему для любой компании. Решение предлагает такие опции, как гибкое управление клиентской базой, сценарии e-commerce с товарным каталогом, мультиканальная коммуникация (все заказы отображаются в единой системе управления заказа), персонализация на основе больших данных (система накапливает и анализирует пользовательские предпочтения).

Автоматизация каналов в контакт-центре может равномерно распределять нагрузку между менеджерами. Оператор видит карточку клиента в момент входящего звонка. А еще онлайн-сервис помогает контролировать качество работы сотрудников. Корпоративная система управления проектами позволяет общаться в рамках задач, следить за их выполнением, обеспечивать доступность документации для всех участников, определять сроки, вести учет рабочего времени.

По замыслу Министерства цифрового развития это и другое отечественное ПО в ближайшее время можно будет приобретать на специальным маркетплейсе, который предположительно будет запущен летом 2022. Новая площадка будет работать на основе реестра российского софта, в который внесено более 13 тыс. программ от порядка 4 тыс. правообладателей.