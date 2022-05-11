Индия резко увеличила закупки российского газа

Такой жары, какая была в отдельных частях Индии в марте и апреле, индийские метеорологи не фиксировали за все 122 года метеорологических наблюдений, сообщает Times of India со ссылкой на Метеобюро страны. Достаточно сказать, что в столице Нью-Дели столбики термометров несколько апрельских дней подряд поднимались до отметки 43,5°С. В такие дни даже ночи не приносили спасительной прохлады, потому что воздух успевал охладиться лишь до 30°С.
Естественно, рекордно высокие температуры спровоцировали резкий всплеск потребления электроэнергии, потому что справиться с такой жарой особенно в многомиллионном городе без кондиционеров и вентиляторов крайне трудно. В сельской местности в такие жаркие дни на полную мощность работали насосы, потому что растениям и сельхозкультурам, чтобы не выгореть на солнце, требовался усиленный полив водой.
Ситуацию усугубило и то, что 31 марта правительство отменило последние ковидные ограничения и индийская экономика заработала на полную мощность. Запасы ископаемых видов топлива таяли на глазах. Скачок спроса, вызванный рекордной жарой, привел к перебоям с поставками электроэнергии. И без того сложная из-за известных геополитических событий обстановка в энергетическом секторе Индии вполне могла бы выйти из-под контроля, если бы, как пишет Economic Times, не спасительный российский сжиженный газ (СПГ), закупки которого на спотовом рынке Индия резко увеличила в последние недели. Индийские компании Gujarat State Petroleum Corp. и GAIL India Ltd недавно купили несколько танкеров с российским сжиженным газом.
Индийцы, пожалуй, как никто другой, сейчас пользуются выгодной (для покупателей) обстановкой на энергетических рынках. Из-за американских и европейских санкций многие западные компании отказываются от российских нефти, газа и угля. Российским производителям приходится продавать их с солидными скидками, чем активно пользуются многие развивающиеся страны. Активно покупают дешевые по сравнению с рыночными российские энергоносители Китай и особенно Индия.
В ответ на все просьбы прекратить покупать у России энергоносители и угрозы санкций США и их союзников в Нью-Дели неизменно указывают на экономическую необходимость закупок российских энергоносителей. Индия не только не присоединилась к антироссийским санкциям, к чему ее настойчиво призывают западные страны и, в первую очередь, США, но также заняла нейтральную позицию по ситуации на Украине.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, побывавшая, кстати, в середине апреля в США с рабочим визитом, так объясняет позицию Нью-Дели в этом вопросе: «Если мне предлагают энергоресурсы с дисконтом, почему я должна от них отказываться? Ведь они нужны для моего народа!».
Впрочем, несмотря на российские скидки Индия все равно платит за СПГ на спотовом рынке втрое больше, чем платила в это же время в прошлом году. Дело в том, что, по данным S&P Global, цены СПГ в Азии сейчас рекордно высокие.
К газу в Индии сейчас приковано особое внимание еще и потому, что здесь имеются большие возможности для увеличения выработки «газовой» электроэнергии – на долю газовых электростанций в Индии, по данным Bloomberg, в 2020 году приходились всего лишь 4% всей электроэнергии.