Индия резко увеличила закупки российского газа

Такой жары, какая была в отдельных частях Индии в марте и апреле, индийские метеорологи не фиксировали за все 122 года метеорологических наблюдений, сообщает Times of India со ссылкой на Метеобюро страны. Достаточно сказать, что в столице Нью-Дели столбики термометров несколько апрельских дней подряд поднимались до отметки 43,5°С. В такие дни даже ночи не приносили спасительной прохлады, потому что воздух успевал охладиться лишь до 30°С.

Естественно, рекордно высокие температуры спровоцировали резкий всплеск потребления электроэнергии, потому что справиться с такой жарой особенно в многомиллионном городе без кондиционеров и вентиляторов крайне трудно. В сельской местности в такие жаркие дни на полную мощность работали насосы, потому что растениям и сельхозкультурам, чтобы не выгореть на солнце, требовался усиленный полив водой.

Ситуацию усугубило и то, что 31 марта правительство отменило последние ковидные ограничения и индийская экономика заработала на полную мощность. Запасы ископаемых видов топлива таяли на глазах. Скачок спроса, вызванный рекордной жарой, привел к перебоям с поставками электроэнергии. И без того сложная из-за известных геополитических событий обстановка в энергетическом секторе Индии вполне могла бы выйти из-под контроля, если бы, как пишет Economic Times, не спасительный российский сжиженный газ (СПГ), закупки которого на спотовом рынке Индия резко увеличила в последние недели. Индийские компании Gujarat State Petroleum Corp. и GAIL India Ltd недавно купили несколько танкеров с российским сжиженным газом.