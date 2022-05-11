Инфляция в США снизилась, но все равно обвалила Nasdaq

В среду Минтруда США объявило о том, что индекс потребительских цен (consumer price index, CPI) в стране вырос в апреле на 8,3% в годовом исчислении. Это ниже, чем было в марте (8,5%), когда темпы инфляции достигли максимума с декабря 1981 года, но ненамного. Теперь они (если, конечно, исключить март 2022-го) самые высокие с января 1982 года.

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Это первое снижение темпов роста потребительских цен с августа 2021 года, но на рынке ждали большего. Было распространено мнение о том, что инфляция в марте прошла пик и данные Минтруда это ярко продемонстрируют. Формально он был показан, и даже есть шансы на то, что это именно пик, и дальше цифры будут ниже, однако выглядит все это все равно довольно неубедительно.

Дело в том, что согласно опросам Dow Jones и Bloomberg, аналитики в среднем ожидали увидеть значение 8,1%. Это не говоря о том, что снижение во многом связано с «эффектом базы»: именно в апреле 2021 года темпы инфляции в США особенно резко выросли — до 4,2% с 2,6% в марте.

При этом основной реальной причиной замедления темпов роста CPI в апреле стало снижение цен на бензин на 6,1% после взлета на 18,3% в марте. Это компенсировало заметный рост цен на продукты питания (на 0,9%). При этом, например, стоимость молочных продуктов и сопутствующих товаров выросла на 2,5% — самый большой прирост с июля 2007 года.

Но если в марте в США был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон, а в апреле они упали в район $4, то в мае опять началось быстрое подорожание. В среду бензин стоил в среднем $4,404 за галлон. Все это означает, что снижение темпов роста потребительских цен в апреле до 0,3% в месяц окажется временным. Без учета пищевых и энергетических компонентов индекс потребительских цен и так вырос за этот месяц на 0,6% после роста на 0,3% в марте.

«Хотя существует вероятность того, что пик темпов роста индекса потребительских цен остался позади, дорога к приемлемым их уровням все еще выглядит очень далекой — с точки зрения как времени, так и потенциального ужесточения денежно-кредитной политики», — заявил Bloomberg главный исполнительный директор Marketfield Asset Management Майкл Шауль.

Действительно, в годовом исчислении темпы инфляции какое-то время, вероятно, продолжат снижаться из-за выпадения из расчетов быстрого прошлогоднего роста. Однако они в любом случае останутся на высочайшем за четыре десятилетия уровне. Для фондового рынка все это в сумме означает рост рисков более резких действий ФРС и, соответственно, рецессии.

«Поскольку цены на услуги продолжают расти, ФРС, вероятно, будет все труднее отрицать, что инфляционная спираль растущих зарплат и цен имеет место, а признание этого будет еще одним “ястребиным” риском», — пояснила Reuters экономист Citigroup Вероника Кларк.

Неудивительно, что фондовый рынок отреагировал на все это падением. Распродавали в первую очередь акции роста и технологического сектора, особенно чувствительные к ужесточению денежно-кредитной политики. Nasdaq Composite в моменте падал более чем на 2,5%, переписав минимум с ноября 2020 года.

«Рисковые активы находятся под давлением, исходя из предположения, что все это вынудит ФРС увеличить шаг подъема ставки с 50 базисных пунктов, уже объявленных на заседаниях, в июне и в июле», — сказал CNBC глава отдела ставок BMO в США Ян Линген.

К вечеру среды технологический индекс снижался на 2,2%. Менее нагруженные распродаваемыми сейчас акциями S&P 500 и Dow Jones Industrial Average теряли 0,6% и 0,2% соответственно.

