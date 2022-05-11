Исследователи рассказали, во сколько россиянам обходится дача

Около половины владельцев дачных участков (52%) тратят на их содержание до 20 тыс. рублей за лето. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

«На содержание летнего дома чуть более половины респондентов (52%) тратят до 20 тыс. рублей за сезон. 26% вкладывают от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, каждый десятый — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. 8% дача обходится в более чем 80 тыс. рублей, 4% — в диапазоне от 60 тыс. до 80 тыс. рублей», — сообщается в исследовании.

Согласно результатам опроса, который проводился с 27 апреля по 4 мая, 39% россиян владеют дачным участком; еще 29% обходятся без загородного дома, а 15% посещают на даче родителей или близких родственников. Выяснилось, что 13% живут в частном доме круглый год, 3% только задумываются о покупке, а 1% арендуют дачи на лето.

Большинство респондентов, владеющих дачами, традиционно выращивает на них овощи и фрукты (57%), однако почти четверть (23%) не занимаются земельными работами и просто отдыхают. Каждый десятый приезжает изредка, исключительно для того чтобы поддерживать хозяйство, 10% разводят декоративные растения или животных. Более половины (62%) приезжающих на дачу погостить все же помогают на огороде; 21% отдыхают, а 17% посещают загородные участки только на семейные праздники.

Половина россиян, арендующих дачи на летнее время, также приезжает туда ради отдыха; 35% занимаются сельскохозяйственными работами, а 14% предпочитают съемной квартире для постоянного проживания арендованную дачу.

Большинство (69%) владельцев частных домов, которые живут в них постоянно, также использует землю для сельскохозяйственных работ; 14% опрошенных выращивают цветы; 12% не занимаются земледелием, а устанавливают на участках пруды, бассейны и различные сооружения; 4% разводят животных, 1% сдают часть земли в аренду.

В целом выяснилось, что значительный процент опрошенных относится к дачам скептически. Так, 43% указывают на то, что содержание дач требует большого вложения сил, а 36% уверены, что содержание участка обходится в слишком большую сумму. Еще 12% считают себя приверженцами городской жизни. У 9% респондентов ранее была дача, и такой опыт им не понравился, отмечают авторы исследования.

Ранее «Эксперт» писал о том, что 30% россиян, которые имеют загородную недвижимость, заявили о планах провести все лето на даче. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, около трети (36%) россиян имеют загородные дома, из них 17% владеют коттеджами для сезонного проживания, 16% имеют загородный дом пригодный для проживания круглый год. Еще 12% владеют земельным участком, а 1% не имеют загородной недвижимости или вынуждены сдавать ее в аренду.