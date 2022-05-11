Конфликтность бизнеса в России установила исторический рекорд

Индекс конфликтности деловой среды в России в первом квартале вырос до 2,23, достигнув рекордного значения за всю историю расчета этого показателя (с 2017 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован во втором квартале 2021 года (2,2), однако уже в конце прошлого года он снизился до 2,15. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

«Индекс конфликтности никогда еще не был столь высок, хотя скорость его роста существенно замедлилась», — говорится в докладе.

Индекс рассчитывается на основе данных о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, числе судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. Уголовные дела против предпринимателей в расчет не включаются.

По мнению исследователей, рост индекса в первом квартале был обусловлен рекордным ростом судебных исков в российские арбитражи (5219). Наибольшее увеличение индекса конфликтности было зафиксировано в ЯНАО — 5,87 (+890%), Адыгее (2,06; +203,9%) и Татарстане (2,16; +181,9%). Самые низкие индексы наблюдались в Карачаево-Черкесскии (0,28; -78,5%), Ингушетии (0,83) и Кабардино-Балкарии (1,05).

«Российская экономика окончательно отыграла постпандемийный эффект роста с низкой базы, и к началу 2022 года экономика пришла в относительное равновесие — чтобы снова пуститься в грандиозный передел после 24 февраля», — резюмировали эксперты.

Ранее «Эксперт» писал, что индекс конфликтности в I квартале 2021 года взлетел сразу на 32% по сравнению с предыдущим периодом. «Зеленый свет» корпоративным конфликтам дало снятие ограничений как для коммерческих компаний, так и для судов: бизнес принялся реализовывать отложенные на время пандемии планы по слияниям, поглощениям и судебным искам. Рост индекса конфликтности деловой среды обусловлен официально отрицаемым экономическим кризисом, полагает адвокат, партнер «BMS Law Firm» Денис Фролов. По его словам, прямое влияние на индекс оказывает также снижение покупательной способности.

