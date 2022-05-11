Мишустин назначил нового руководителя Росстата

Новым главой Росстата назначен заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин, сообщается в Telegram-канале правительства. Возглавлявший Федеральную службу государственной статистики Павел Малков 10 мая указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.

«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», — говорится в сообщении кабмина.

Как уточняет ТАСС, Сергею Галкину 38 лет. Он окончил Финансовую академию при правительстве РФ, работал аналитиком в крупных компаниях, в том числе в ВТБ Капитале. На госслужбе состоит с 2017 года.

Ранее «Эксперт» писал, что с января 2022 года Росстат начал рассчитывать еженедельный индекс потребительских цен по такому же алгоритму, что и месячный, то есть по формуле Ласпейреса. Это должно приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактической инфляции за месяц. Кроме того, для расчета месячной инфляции Росстат увеличил число позиций с 556 до 558, теперь в индекс входит 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.