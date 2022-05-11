Nasdaq: три дня которые потрясли индекс

Масштабы падения индекса Nasdaq Composite продолжают нарастать. С исторического максимума 22 ноября 2021 года до минимума этого вторника он терял 28,7%. Это соответствует снижению капитализации компаний, акции которых входят в индекс, примерно на $6,5 трлн. Всего же на рынке США стерто уже примерно $9 трлн рыночной стоимости бизнеса. Но даже на этом фоне обвал технологических акций с 5 по 9 мая выглядит внушительно.

Во вторник Nasdaq Composite закрылся в плюс, прервав тем самым серию ежедневных падений – за три предыдущих торговых сессии он упал на 10,4%, потеряв почти $1,9 трлн. Испарения таких сумм капитализации за столь короткие сроки на этой площадке ранее не фиксировались.

Во многом рекорд в абсолютном выражении – заслуга достигшего почти $9 трлн баланса ФРС и мягкой политики других ведущих центробанков. Именно это позволило надуться колоссальному пузырю на фондовом рынке, отправив цены акций за облака. В относительном выражении история знает и большие трехдневные потери Nasdaq Composite, хотя и в этом ряду последнее падение смотрится впечатляюще.

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Оно занимает 24 место за последние 30 лет (из более чем 7,5 тыс. трехдневных периодов). Максимальное снижение за 3 дня (18,1%) состоялось в апреле 2000 года – это были первые недели сдувания «пузыря доткомов», что не может не навевать ассоциации.

На таком фоне даже движения, которые считались бы сильными при других обстоятельствах, уже не воспринимаются как серьезные. Во вторник Nasdaq Composite в первые минуты торгов прибавлял 2,8%, но не дотянул даже до открытия понедельника, состоявшегося намного ниже закрытия пятницы. И это была высшая точка дня.

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S&P 500 – у опасной черты

Открывшись в плюсе, основные индексы довольно быстро оказались в «красной зоне». Отчасти за это была ответственна президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, заявившая, что повышение ставки на 75 базисных пунктов на одном заседании исключено из повестки дня «не навсегда».

Но была здесь заслуга и общих условий, становящихся все более «медвежьими», когда всякое ралли рассматривается, как повод для продажи акций. Конечно, во вторник некоторые уже, напротив, активно закрывали «короткие позиции», считая, что намного ниже рынок не пойдет. Но были и причины ожидать продолжения продаж – как никуда не исчезавшие фундаментальные (рост ставок, инфляция, угроза рецессии и высокие оценки акций), так и технические.

Помимо пробития вниз важных уровней, рассматриваемого с точки зрения чистого теханализа, было еще существенное обстоятельство. В понедельник индекс S&P 500 впервые с 1 апреля 2021 года пересек черту 4000 пунктов. Достигнут важный психологический уровень не только в том плане, что это круглая отметка, но и в глубоко меркантильном смысле. Ниже него убытки среднего американского инвестора начинают приобретать размеры, плохо совместимые с душевным комфортом.

Так, где-то здесь, по мнению аналитиков Bank of America, могут начать не выдерживать нервы у инвесторов, покупавших акции с января 2021 года. По расчетам стратега BofA Майкла Хартнетта, средняя точка входа $1,1 трлн, инвестированного ими в S&P 500, составила 4274 пункта по индексу.

Во вторник днем S&P 500 обновил минимум с марта 2021 года, достигнув 3958,17 пункта. Это потери в 7,4% для среднего прошлогоднего инвестора, а с учетом комиссий и инфляции они гораздо выше. Вполне достаточное основание, чтобы задуматься в выходные, стоит ли и дальше оставаться в акциях. Но, похоже, часть инвесторов провела в таких размышлениях уже и минувший уикенд.

В ожидании инфляции

Обновив многомесячные минимумы, индексы отскочили и в итоге закрыли день разнонаправлено. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26% (самое низкое закрытие с марта 2021 года). S&P 500 вырос на 0,26% и закрылся на отметке 4001,05 пункта. Nasdaq прибавил 0,98%.

Dow уже потерял от исторического максимума 12,97%, S&P 500 – 16,97%, а Nasdaq – 27,6%. Первые два формально еще находятся на «территории коррекции», а последний – уже глубоко на «медвежьем рынке». Но все они выглядят очень шатко вблизи минимумов года. Между тем главное событие недели – еще впереди.

Сегодня выходит статистика по апрельской инфляции в США. Рынок ждет от нее многого – как минимум, подтверждения гипотезы о том, что в марте был пройден пик темпов роста потребительских цен. Тогда инфляция вышла на максимум с ноября 1981 года – 8,5%. Но аналитики ожидают не просто символического, а очень заметного уменьшения цифр: согласно Dow Jones, они прогнозируют 8,1%. Обмануть такие надежды статистика, в принципе, может, а вот существенно их превзойти ей будет непросто.

Для динамики акций это не лучшее сочетание. Ведь более высокая, чем прогнозировалось, инфляция ведет к тому, что и ожидания относительно темпов подъема ставки ФРС вырастут.

«Рынок, с технической точки зрения, очень сосредоточен на попытках угадать, насколько быстро ФРС собирается продвигаться, — говорил во вторник CNBC главный инвестиционный директор Wilmington Trust Investment Advisors Тони Рот. – Не думаю, что это конец просадки рынка. Он должен упасть, как минимум, на 20% по S&P 500. Если мы получим серию более хороших данных по инфляции, то, полагаю, 20% могут стать ‘дном’. Если же данные будут не так хороши, как мы думаем, – не только в этом, но и в последующие месяцы, – тогда в рыночные цены будут закладывать рецессию и они упадут на 25-40%».

