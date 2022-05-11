Эксперт: Китай не будет злоупотреблять своим положением относительно России

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в период с января по апрель текущего года вырос в годовом исчислении на 25,9%, достигнув 51,09 млрд долларов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, экспорт из Китая в РФ за четыре месяца увеличился на 11,3% и составил около 20,24 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8%, до 30,85 млрд долларов.

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Из кладовой на фабрику и обратно

На текущий момент около 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из РФ — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в нашу страну широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Положительное сальдо России за январь — апрель достигло 10,61 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,77 раза. Только за апрель объем торговли двух стран составил 12,69 млрд долларов — это на 8,7% больше, чем в марте. Товарооборот между РФ и Китаем в 2020 году в связи с пандемией коронавируса сократился на 2,9% (до 107,76 млрд долларов), а в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордных 146,88 млрд долларов.

Рост товарооборота РФ и КНР является запланированным процессом, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Ещё в прошлом году главы государств взяли на себя обязательства дальнейшего наращивания торговли. Одной из вехой станет доведение товарооборота до 200 млрд долларов, что вполне может случиться в текущем году.

Радует тот факт, что карантинные меры в Шанхае и ряде других регионов Китая, по сути, не сказались на данных торгового баланса, подчеркнул Андрей Кочетков. Конечно, в структуре российского экспорта преобладают сырьевые ресурсы, и подобная картина будет сохраняться достаточно долго. В мире Китай называют мировой фабрикой, а Россию мировой кладовой. Поэтому они обречены на взаимный интерес друг к другу.

«Можно сетовать на то, что в РФ слабо развиваются собственные производства. Впрочем, не всё так печально, как кажется из статистики торгового баланса. В состав китайских поставок также входят товары, которые разработаны в России для России, но производятся в Китае, где существует более гибкое производство. То есть схема работы с КНР частично напоминает то, как работают европейские и американские фирмы, разрабатывающие дизайн и техническое наполнение будущей продукции», — заявил Андрей Кочетков.

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В условиях разрыва экономических связей нашей страны с Европой. Китай становится важнейшим партнёром по внешней торговле. Для России этот рынок интересен тем, что «мировая фабрика» постоянно требует поступления ресурсов, которых у нашей страны достаточно. Более того, в обозримой перспективе нет оснований полагать, что спрос Поднебесной на ресурсы будет существенно снижаться, полагает эксперт. Однако для улучшения баланса всё же требуются меры по созданию совместных предприятий на территории РФ, что, к слову, позволит спрятаться от американских первичных и вторичных санкций.

Для Китая сложившаяся ситуация является наиболее выигрышной, поскольку он может частично диктовать свои ценовые условия по поставкам, добавил Андрей Кочетков. Кроме того, наличие ограничений по торговле в долларах США создаёт условия для продвижения юаня и рубля в качестве валют международного товарного обмена. То есть рост взаимной торговли отвечает интересам и самой РФ, и КНР.

Хотя в сложившихся условиях Россия попадает под определённую зависимость, но Китай с ее поддержкой — это совсем иная экономическая реальность, нежели Китай без поддержки России. Соответственно, можно рассчитывать, что китайская сторона не будет злоупотреблять своим выгодным положением.

В сложившейся конфигурации взаимоотношений рост товарооборота оказывает синергетическое воздействие на экономики сразу двух стран.

Использование нацвалют снижает издержки

Наблюдаемый рост товарооборота России с Китаем в январе — апреле текущего года обусловлен геополитической ситуацией и стратегией долгосрочного сотрудничества, сообщил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Китай ежегодно потребляет около 350 млрд кубометров газа. К 2025 году спрос на «голубое топливо» в Поднебесной возрастет до 450-480 млрд кубометров. Природный газ поставляется в эту страну по трубопроводу «Сила Сибири». В 2021 году в Китай было поставлено около 10 млрд кубических метров. В ближайшие годы планируется выйти на поставки газа в объеме 38 млрд куб. метров. Потенциал китайского газового рынка огромен и более, чем в полтора раза, превышает объем газового рынка Евросоюза.

Для реализации этих амбициозных планов необходимы работы по созданию новой инфраструктуры газопроводов, поскольку существующая инфраструктура ориентирована на западную Европу, полагает эксперт. Выполнение проектов может занять до пяти лет и потребует существенных затрат.

Китай в апреле месяце закупил несколько партий российского сжиженного природного газа. В настоящее время ведущие китайские компании, экспортирующие СПГ, ведут переговоры о закупке сжиженного газа в России, добавил Валерий Корнейчук.

Поставки российского каменного угля в марте месяце текущего года выросли в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом, продолжил эксперт. В Китае 60% производства электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС. Россия была готова к увеличению поставок каменного угля. В течение последних лет проводились работы по расширению пропускной способности Транссибирской магистрали и наращиванию мощности для перевозки угля.

Объем потребления нефти в Китае составляет более 500 млн тонн в год, что в 5 раз превышает весь экспорт из России. Поставки нефти в Китай в 2021 году превысили 70 млн тонн. За первые четыре недели апреля экспорт российской нефти, за исключением поставок в страны бывшего СССР, вырос в среднем до 4,88 млн баррелей в день, что более чем на 2% выше, чем в марте текущего года. Характерно, что закупки нефти увеличили частные китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Россия рассматривает участие в новых проектах по поставкам нефти в АТР, в том числе по расширению трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» в Китай, заметил Валерий Корнейчук. Хорошей новостью для российской стороны является также тот факт, что китайские компании начали покупать нефть и уголь за юани.

Использование национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия позволит избежать валютных рисков. Это снизит издержки, связанные с обменом валюты и будет способствовать постепенному отказу от гегемонии доллара при международных расчетах, заключил эксперт.