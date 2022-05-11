Нефтяные горки: провал цен сменился взлетом

Утро 11 мая после длинных майских праздников в России началось на рынке нефти с активных покупок. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 8:14 мск выросла на 2,31%, до 104,83 доллара за баррель, тогда как во вторник эти контракты подешевели на 3,3%, до 102,46 доллара, пишет Finmarket. Цена фьючерсов на WTI на июнь выросла на 2,30%, до 102,05 доллара за баррель. Накануне стоимость этих контрактов упала 3,2%, до 99,76 доллара за баррель.

Падение цен днем ранее было связано с беспокойством трейдеров по поводу перспектив глобального экономического роста и со вспышкой новой волны коронавируса в Китае. К этому фактору добавился подорожавший доллар. Более дорогая американская валюта делает дороже и покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами, пишет MarketWatch.

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Еще одним фактором продаж стала неспособность ЕС быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти. «Похоже, что последний пакет санкций нужно будет смягчить, чтобы его одобрили все члены Евросоюза», — заявил аналитик ING Варрен Паттерсон. Так, Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.

Риски смещены в сторону снижения

Цены на нефть c начала недели уверенно снижаются, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. За два дня котировки Brent потеряли почти 10 долларов, или 8,8%. Давление на цены оказывает ряд факторов. Во-первых, заложенные ранее опасения запрета на импорт нефти из РФ рассеиваются: ЕС не только не достиг до сих пор согласия по эмбарго, но вынужден даже смягчать свои изначальные планы.

Во-вторых, продолжает эксперт, общее ухудшение сентимента на товарных рынках вызвано растущей инфляцией и перспективами борьбы с ней при помощи повышения ставок, что ведет к росту доллара. В-третьих, в Китае из-за вспышки COVID-19 продолжают действовать ограничения, а это бьет по спросу на топливо в стране, являющейся вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. И хотя сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются в районе 104,6 за баррель, по оценке Галактионова, на горизонте недели риски смещены в сторону дальнейшего снижения цен в район 97,5-100 долларов.

Что скажет Америка?

Нефтяные котировки в начале недели подверглись серьёзному падению со 113 к 101,5 долл./барр Brent, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это отражение общих рисков на финансовых рынках. Они связаны с карантином в ведущем импортёре нефти — Китае, усилением глобальной инфляции и опасениями рецессии, а также с сокращением спроса на сырьё, повышением процентных ставов ФРС США и другими центробанками, с российско-украинским конфликтом и укреплением доллара как валюты измерения котировок «чёрного золота».

В то же время, отмечает эксперт, «отработав» в локальном снижении эти драйверы, цена Brent дошла до технических сильных рубежей поддержки около нижней границы текущего диапазона. Поэтому в начале среды, в отсутствии нового негатива, котировки отходят вверх, к 104,9 долл., частично отыгрывая потери предыдущих дней. Этому способствуют относительное повышение фондовых индексов в середине недели и некоторое снижение курса доллара к основным валютам.

Рынок считает пока котировки около 100-101 долл. достаточно низкими, привлекательными для покупок, говорит Гойхман. Тем более на фоне продолжающейся в ЕС дискуссии о введении эмбарго на поставки российской нефти. Инвесторы даже проигнорировали вышедшие в ночь на 11 мая данные по запасам нефти в США, которые, по данным института API, повысились на 1,62 млн.барр., хотя прогнозировалось снижение на 0,46 млн барр. Такая ситуация обычно выступает фактором снижения цен — но не сегодня. Впрочем, рынок будет ждать в среду публикации официальных данных о запасах от Минэнерго США.

Но основной драйвер и ещё один повод увеличения котировок сегодня — ожидаемая информация по инфляции в США в апреле. По прогнозу, она снижается с 8,5% до 8,1%. Если это подтвердится, то может означать не столь сильное ужесточение будущей политики ФРС, что позитивно для рисковых активов и, в частности, для нефти. В таком случае цена может подняться к 105-107 долларам.

В четверг, полагает Гойхман, инвесторы обратят внимание на ежемесячные отчёты МЭА и ОПЕК по рынку энергоносителей, в которых будут представлены прогнозы по перспективам спроса и предложения. А в пятницу — на информацию по количеству активных буровых установок в США.