Объем налоговых поступлений в бюджет резко вырос

Налоговые поступления в бюджетную систему РФ в марте выросли на 34,5% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня в 4,1 трлн рублей. За первый квартал текущего года показатель увеличился на 38,8% — до 8,27 трлн рублей, годом ранее за этот период в бюджет поступило 5,96 трлн рублей налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Авторы исследования связывают такой рост с высокими ценами на энергоносители.

«В марте 2022 года львиную долю прироста налоговых поступлений обеспечили главные нефтегазовые регионы страны — Ханты-Мансийский автономный округ (+365,5 млрд рублей, или +127,5% по сравнению с мартом прошлого года) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+137,7 млрд рублей, или +87,3%), значительно нарастившие налоговые сборы за счет роста прибылей сырьевых компаний. На эти два региона пришлось 48% от всего дополнительного триллиона (рублей) налогов», — говорится в исследовании.

По приросту налогов также лидировали в марте Санкт-Петербург (+73,6 млрд рублей), Кемеровская область (+58,1 млрд рублей) и Пермский край (+44,5 млрд рублей). Снижение налоговых поступлений произошло лишь в пятой части регионов РФ, в том числе в Москве (-25,3 млрд рублей).

По статистике Федеральной налоговой службы, которую обработали эксперты FinExpertiza, в марте наибольшая доля сборов пришлась на налог на прибыль (34,4%, или 1,42 трлн рублей), налог на добычу полезных ископаемых (23,9%, или 983 млрд рублей), внутренний НДС (19,8%, или 812 млрд рублей), НДФЛ (11,1%, или 458 млрд рублей), а также налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (5,5%, или 226 млрд рублей).

Ранее «Эксперт» писал, что поступления по налогу на прибыль от московских компаний в бюджет города выросли в прошлом году на 36,6% по сравнению с 2020 годом. В числе лидеров в 2021 году платежи по налогу на прибыль организаций торговли, транспорта, сферы операций с недвижимостью и строительства. Предприятия и организации, занятые в сфере торговли, увеличили поступления на 75,6 млрд рублей или на 35,8% по сравнению с 2020 годом. На 30,3% или 10,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом выросли поступления от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью. Предприятия и организации строительной отрасли по итогам 2021 года продемонстрировали рост платежей по налогу на прибыль на 29,9% или 17,1 млрд рублей.

