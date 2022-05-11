ОДК завершила стендовые испытания первого образца двигателя для SSJ-100

Завершились стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии российского пассажирского лайнера SSJ-100 и самолета-амфибии Бе-200.

Об этом сообщает пресс-служба входящей в госкорпорацию «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе наземных отработок проведено необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы — от «малого газа» до «максимального взлетного».

Программа испытаний включала замеры параметров для оценки температурного состояния, прочности и вибрационной стойкости деталей и узлов двигателя в процессе работы, уточнил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. «Проведена проверка его воздушной, масляной и топливной систем. Данные о состоянии деталей и узлов опытного двигателя ПД-8 снимались в ходе испытаний с помощью 500 специальных датчиков. Полученные с их помощью данные подлежат дальнейшему анализу для оценки работоспособности основных узлов и систем», — рассказал он.

По словам первого заместителя главы «Ростеха» Владимира Артякова, завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 является важнейшим этапом разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для SSJ-100. «Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов», — сообщил Артяков.

В ОДК подчеркнули, что двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на пассажирском лайнере SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати.

Полностью импортозамещенная версия SSJ-100 с двигателем ПД-8 появится в конце 2023 года, заявлял ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. ПД-8 должен заменить французско-российский двигатель SaM-146.