Первые льготные кредиты «системообразующим» промышленникам начнут выдавать до конца мая

Государственная поддержка, в том числе льготное кредитование для системообразующих предприятий, стала основной темой в повестке селекторного совещания рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию коронавируса. Его провел 11 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе главных тем — расширение программ льготного кредитования, принятое на федеральном уровне. Оно распространится на предприятия, включенные в список системообразующих и работающие в таких сферах как транспорт, строительство, энергетика и сельское хозяйство.

Напомним, государство через поручительство ВЭБа возьмет на себя риски до 50% портфеля банков по кредитам. По данным на 5 мая предприятия в сфере промышленности заключили кредитных соглашений почти на 800 млрд рублей, фактически выдано 330 млрд рублей, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. В агропромышленном хозяйстве заключено договоров на 95 млрд рублей и выдано на 46 млрд.

«Сейчас важно участвовать в мониторинге и донастройке действующих программ. В конце апреля подписаны все постановления по льготному кредитованию системообразующих предприятий в сферах транспорта, IT, ЖКХ, коммерческого строительства и энергетики», — сказал министр. Он добавил, что «по всем этим постановлениям отбор банков должен быть завершён на следующей неделе». А «до конца мая ожидается выдача первых кредитов для предприятий в этих сферах деятельности», — резюмировал Максим Решетников.

Отметим, что производственные площадки 123 промышленных компаний, включенных в федеральный список системообразующих, расположены в российской столице. Как недавно уточнял вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, с начала года число столичных компаний в этом российском перечне увеличилось почти вдвое.

По оценкам экспертов, расширение системы льготных кредитов позволит поддержать экономику в крайне непростой период. «Транспорт, строительство, энергетика, агропром сегодня — в прямом смысле кровеносные артерии и опорные столпы нашей экономической системы. На эти отрасли «завязаны» сотни тысяч рабочих мест и крупнейшие инвестиционные проекты. Именносистемообразующие предприятия гарантируют поступление в бюджет средств, гарантирующих исполнение социальных программ и сохранение социальной стабильности», — сказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его оценке, для Москвы эта мера носит особое значение: ведь это крупнейший промышленный центр, который аккумулирует самые современные инновационные производства, привлекает огромное количество профессионалов. «Льготные кредиты для крупнейших предприятий — это возможность пополнения оборотных средств, сохранения рабочих мест, исполнения коммерческих и государственных контрактов, а также инвестиций в расширение производства. Это дает гарантию запуска и развития действенных проектов импортозамещения, которые как воздух необходимы нашей стране», — подчеркнул Владимир Платонов.

Добавим, что ранее власти столицы дополнительно направили в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства 20 млрд рублей: на компенсацию ставок по банковским кредитам на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных программ, а также инвестиционных проектов в сфере строительства объектов нежилого назначения.