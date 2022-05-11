Правительство утвердило список компаний, попавших под ответные санкции

Правительство РФ утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. В него вошла 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура, в том числе бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Постановление принято во исполнение указа президента РФ от 3 мая «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В российский санкционный список вошла 31 компания. Все они, за исключением польской EUROPOL GAZ S.A, являются бывшими дочками «Газпрома», связанными с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. При этом EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие «Газпрома» с польской PGNiG, которое является оператором польской части газопровода Ямал — Европа.

Согласно документу, российские органы власти, юрлица и граждане не смогут заключать сделки с перечисленными компаниями, а также с находящимися под их контролем организациями, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу. Речь идет в том числе о заключенных внешнеторговых контрактах.

Постановление определяет также дополнительные критерии операций, которые запрещено совершать с компаниями из санкционного списка РФ. В их числе сделки, заключаемые в пользу данных лиц, либо предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу этих компаний, либо предполагающие заход в порты РФ судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.

Минфин РФ назначен ответственным за направление в кабмин предложений о внесении изменений в этот перечень, а также о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Ранее «Эксперт» писал, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Меры вводятся в целях защиты национальных интересов России в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним стран. Указ вводит также запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются в стране, в случае если они поставляются в пользу лиц под санкциями или находящимися под санкциями лицами — в пользу третьих лиц.

