Правительство увеличит резервный фонд на 800 млрд рублей

Резервный фонд правительства РФ пополнится на 791,6 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Эти средства планируется задействовать в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности российской экономики в условиях санкций.

«Источник увеличения резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году. Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта. Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике», — пояснили в пресс-службе.

В правительстве также отметили, что резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в федеральном бюджете. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. Так, например, в текущем году за счет этих денег финансировались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет, закупались бесплатные лекарства для больных коронавирусом и проходили переобучение безработные.

Ранее «Эксперт» писал, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам апреля оказался ниже прогнозируемого на 133,1 млрд рублей. В мае федеральный бюджет, по оценкам Минфина, должен получить 414 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. На эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.

