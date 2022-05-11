Саудовская Аравия и ОАЭ сделали серьезное предупреждение Европе по нефти

Хроническое недофинансирование традиционной энергетики угрожает оставить планету с недостаточными резервными производственными мощностями по нефти и нефтепродуктам, а также газу, считают министры энергетики двух крупнейших нефтедобывающих членов ОПЕК.

О нехватке инвестиций и негативных последствиях, к которым она может привести восстанавливающуюся после пандемии мировую экономику, высокопоставленные чиновники энергетического сектора ближневосточных стран предупреждали давно.

«Необходимо очнуться и взглянуть в глаза суровой реальности, - призвал планету выступавший на международном форуме «Будущее авиации» в Эр-Рияде министр энергетики Саудовской Аравии (КСА) принц Абдул-Азиз бен Салман.- У мира заканчиваются резервные мощности в энергетике на всех уровнях».

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Главный энергетик КСА заочно ответил на просьбы коллег из США, где несмотря на все старания Белого дома и властей цены на автозаправках установили очередной антирекорд – средняя цена бензина в США достигла 4,37 долларов за галлон. Он уверен, что высокие цены на бензин, а также дизельное и авиационное топливо объясняются недостатком инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность.

Принц Абдулазиз советует переосмыслить всеобщий энтузиазм, с которым Запад недавно взялся за форсированный переход к «чистой» энергетике, в основе которого лежит отказ от ископаемых видов топлива и замена их возобновляемыми источниками энергии. Именно под давлением общественности, которая еще совсем недавно ни о чем другом, кроме как о чистой энергетике, не хотела слышать, банки начали крайне неохотно финансировать новые проекты в традиционной энергетике, что и привело к нынешней тяжелой ситуации.

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Дальнейший отказ от инвестиций в традиционную энергетику, уверяет министр энергетики Саудовской Аравии, приведет к продолжению роста дисбаланса между спросом и предложением нефти в сторону спроса.

Еще более неприятный сюрприз преподнес хозяин международной энергетической конференции в Абу-Даби министр энергетики Объединенных Арабаских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи. Он предупредил, сообщает Oil Price, что ОПЕК+ не сможет гарантировать глобальной экономике устойчивое и достаточное предложение нефти.

Сухейль аль-Мазруи объяснил крайне высокую волатильность на нефтяных рынках в последние недели тем, что отдельные покупатели отказываются покупать некоторые марки нефти, имея в виду отказ многих западных компаний покупать российскую нефть. Он отказался признавать вину за высокие цены на топливо, в чем Запад обвиняет не только Россию, но и арабские нефтедобывающие страны, которые якобы отказываются наращивать добычу нефти.

То, что предупреждения прозвучали от министров энергетики двух единственных нефтедобывающих стран, обладающих, по мнению специалистов, более-менее достаточными резервными производственными мощностями, придает им особый вес и заставляет задуматься. Несмотря на давление Запада Эр-Рияд и Абу-Даби отказываются наращивать добычу нефти, утверждая, что рынок сейчас сбалансирован. Что же касается рекордной волатильности, то они списывают ее на недостаточное финансирование отрасли и геополитические факторы. Ни на одну из этих двух причин КСА и ОАЭ повлиять не могут.