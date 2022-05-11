Путь русского зерна

На фоне развивающегося мирового противостояния одна за другой страны Азии, Ближнего Востока, Африки, ЕС заявляют об угрозе дефицита на фоне и в следствие резкого роста стоимости продовольствия. Одновременно продолжается торговая блокада нашей страны – крупнейшего в мире поставщика зерна, разрушена мировая логистика.

Для того, чтобы понять, сможет ли Россия в новых условиях удержать свои лидерские позиции по экспорту мы проанализировали операционные результаты крупнейших российских сельхозпроизводителей их устойчивость и перспективы роста.

В апрельском докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков» аналитики Всемирного банка пришли к выводу, что мир переживает самый масштабный товарный шок за последние пятьдесят лет. Банк ожидает, что в 2022-м цены на энергоносители вырастут более чем на 50%, на продукты питания – почти на 23%. Ситуация усугубляется жесткими ограничениями в торговле продовольствием, топливом и удобрениями и разрушением устоявшихся логистических цепочек.

В 2021 году российский агропромышленный комплекс вышел на рекордные показатели по экспорту продукции, который вырос на 21%, до 37,1 млрд долл. Импортерами нашей продукции АПК стали более 160 стран мира. Основной экспортной позицией остается зерно: его доля от общего объема составляет почти треть –11,4 млрд долл или 43 млн тонн в натуральном выражении. По расчетам Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%. Глава ведомства Дмитрий Патрушев рассчитывает, что сбор зерна в РФ в этом году может составить около 123 млн тонн, это на 1,6 млн тонн больше, чем годом ранее.

Как считают эксперты, объемы производства сельскохозяйственной продукции позволяют России как обеспечивать внутренний рынок, так и наращивать долю агроэкспорта. Еще три года назад президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить объем экспорта сельхозсырья и продовольствия до 45 млрд долл к 2024 году. Рост производства сельхозпродукции стал возможным, в том числе, благодаря введению санкций против нашей страны и программе импортозамещения: «это нас мобилизовало», отметил тогда президент.

Кто владеет землями?

В марте 2022 года Forbes опубликовал рейтинг крупнейших латифундистов России. Стоимость земель, принадлежащих топ-20 отечественных агрохолдингам, приблизилась к 1 трлн рублей, а их совокупная площадь составила 8,5 млн га. Это более 10% всех посевных площадей страны, так по данным Росстата, российские сельхозпроизводители засеяли агрокультурами в 2021 году 79,9 млн. га.

В топ-5 рейтинга Forbes вошли: «Агрокомплекс» Ткачева, «Продимекс», «Мираторг», агрохолдинг «Степь» и концерн «Покровский». Эти аграрные холдинги, по подсчетам издания, владеют самыми дорогими землями в России, при этом в списке крупнейших экспортеров зерна из них только двое – «Покровский» и «Степь». Все игроки по-разному используют пашню: одни производят товарное зерно для внутреннего и внешнего рынка, другие выращивают продукцию растениеводства как кормовую базу для животноводства или специализируются на конкретных культурах для загрузки своих производственных мощностей. Отличаются и их финансовые показатели, в том числе, по долговой нагрузке, что имеет немаловажное значение для обеспечения устойчивости в текущих условиях.

При этом за последние несколько лет цены на сельхозземли в России выросли на 30-150% в зависимости от региона, подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании BEFL. Самая дорогая земля в Краснодарском крае – в среднем 220 тыс. рублей (в Липецкой области в два раза дешевле – 110 тыс. рублей.

По мнению экспертов, земельные угодья в нашей стране недооценены и их стоимость продолжит расти. Сейчас по этому показателю РФ кратно уступает другим странам: по данным BEFL, один гектар пашни в Нидерландах стоит почти 5 млн в рублевом эквиваленте, в Германии – 2 млн, в Великобритании – 1,4 млн, в Польше – 700 тыс. рублей.

Банк Ткачева

Самый дорогой земельный банк в стране принадлежит «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева, за год его стоимость увеличилась на 71,6% и сейчас оценивается в 152,1 млрд рублей. Выручка компании бывшего министра сельского хозяйства выросла в 2021 году на 25,4%, до 71,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 8,6 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее – в 2020-м «Агрокомплекс» заработал всего 2,67 млрд., в 2019 – 1,6 млрд. рублей.

По данным «СПАРК Интерфакс», в группу компаний «Агрокомплекса» входят более 60 предприятий, основные направления деятельности – растениеводство, животноводство и переработка продукции АПК. Агробизнес Ткачева имеет значительную долговую нагрузку – совокупная задолженность 13 предприятий Группы по долгосрочным и краткосрочным кредитам, согласно данным Контур. Фокус, на 31.12.2021 года составляла 113,5 млрд. рублей. При сохранении текущих двухзначных значений ключевой ставки ЦБ обслуживать такой долг проблематично, даже при самой высокой стоимости земельного банка в России.

Впрочем «Агрокомплекс» - один из крупнейших в России производителей зерна, но при этом отсутствует в списке ведущих экспортеров, возможно, это связано с тем, что с 2017 года фирма Ткачева находится под санкциями.

Сладкий бизнес

«Продимекс» владеет 900 тыс. га, стоимость его земельного банка выросла за год с 65,1 млрд до 94,3 млрд рублей, что позволило холдингу стать вторым латифундистом в стране. Группа - крупнейший производитель сахара, ее заводы расположены в 6 регионах страны, а общий объем производства сахара превышает 1 млн тонн в год.

Собственный урожай свеклы в 2021 году составил 5,6 млн. тонн, посевная площадь под культурой – 150 тыс. га. В рейтинге Forbes выручка компании оценена в 93,6 млрд рублей. По известным изданию предприятиям Группы, согласно данным системы Контур, совокупная долговая нагрузка составляет 69 млрд рублей.

Мясной король

Владелец самого большого по площади земельного банка в России — «Мираторг», за три года увеличил свои угодья в полтора раза – с 676 тыс. га до более чем 1 млн. га. Однако по стоимости земель агрохолдинг занял только 3 место (аналитики Forbes оценили их в 77,1 млрд рублей). Компания братьев Линников - крупнейший производитель мяса в России и осуществляет полный цикл производства мясных продуктов, занимаясь попутно растениеводством и производством кормов.

В рейтинге крупнейших компаний АПК, который опубликовал «Эксперт» в конце года, «Мираторг» занимает 4 строчку, его выручка составляет 139,2 млрд рублей, чистая прибыль – 28 млрд рублей. По данным Контр за 2021 год, совокупная долговая нагрузка 29 предприятий, входящих в Группу, – более 387 млрд. рублей.

Системный игрок

Четвертым в списке лидеров стал агрохолдинг «Степь», основанный АФК «Система», Владимира Евтушенкова. Земельный банк предприятия вырос более чем на 100 тыс. га и сейчас составляет 577,9 тыс. га стоимостью 73,9 млрд руб. (48,2 млрд руб. год назад). По данным компании, выручка за 2021 год выросла на 74,1% и составила 57,2 млрд рублей. Рост выручки обусловлен, наличием в структуре холдинга трейдинговой компании, закупающей зерно на внутреннем рынке для дальнейшего экспорта. Кроме того, если учесть данные, которые агрохолдинг публиковал годом ранее – в 2020 году выручка «Степи» составила 32,8 млрд. руб., а чистая прибыль – 3,9 млрд руб., процент роста будет ниже – 43%. «Степь» развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство. Владимир Евтушенков попал под санкции Великобритании, в связи с чем снизил свою долю в компании и перестал быть ее контролирующим акционером.

Ценная земля

Самая высокая стоимость одного гектара – у концерна «Покровский». Земельный банк группы компаний составляет 242 тыс. га, при этом его стоимость за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд рублей, что позволило «Покровскому» занять 5 строчку, сместив с нее «Русагро» (600 тыс. га).

«Покровский» специализируется на товарном зерне – в 2021 году он собрал более 730 тыс. тонн пшеницы и ячменя и 112 тыс. тонн кукурузы, а также сахарной свекле – 1,5 млн тонн. Валовый сбор сельскохозяйственной продукции Группы превышает 2,5 млн тонн в год. По данным компании, за 2021 год Группа получила чистую прибыль в 8,8 млрд рублей и значительно улучшила свои финансовые показатели: выручку – до 38,7 млрд (+33% г/г), EBITDA – до 11,2 млрд (+34% г/г), при этом долговые обязательства группы снизились на 50%, до 10 млрд. рублей. В 2021 году «Покровский» на 25%, до 500 тыс. тонн, увеличил экспорт продукции собственного производства.

Торговая блокада России, которую объявили западные страны весной 2022 года, безусловно, отражается и на аграрной отрасли: сельхозпроизводителям приходится срочно перестраивать процессы и логистику, искать новых поставщиков, решать проблемы с нехваткой ликвидности. Попавшие под санкции предприниматели формально сокращают свои доли в активах, передают бизнес в номинальное владение или воздерживаются от прямого выхода на внешние рынки. Рынок ставит перед аграриями непростую задачу - зарабатывать прибыль, обеспечивать эффективность производства, платить зарплату и налоги даже в таких условиях.

В 2019 году объем российского агроэкспорта составил 24 млрд долл, в 2020 –29,5 млрд, то по итогам прошлого года – уже 37,1 млрд. Сейчас самый главный вопрос, мобилизуют ли нынешние санкции – беспрецедентные за всю историю их применения – российских аграриев, как они справляются с вызовами рынка и какой вклад внесут лидеры в общий экспортный рывок – к 45 миллиардам долларов.