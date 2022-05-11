Россия нарастила экспорт муки в 1,7 раза

С июля 2021 года по март 2022 года Россия экспортировала около 259 тысяч тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (154,6 тысяч тонн).

Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что самые заметные объемы поставок выпали на февраль (56,5 тыс. тонн) и март (47,6 тыс. тонн) 2022 года. Год назад показатель составлял 8,89 тыс. и 19,9 тыс. тонн соответственно. Наиболее активными импортерами муки из РФ стали Грузия, Афганистан и Ирак. Также значительные объемы российской муки идут, в частности, в Турцию, Азербайджан, Китай, Туркмению, Молдавию, Израиль, республику Корея, Египет и Мали.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, интерес к российской муке на мировом рынке растет. Так, закупить пробную партию в 100 тыс. тонн планирует Ливия. «Объем серьезный. Думаю, отправки будут существенно меньшими партиями из ЦФО и Сибири», — рассказал Зернин. По мнению главы организации, мировой рынок начал осознавать, что в условиях ограничений на экспорт зерна из России покупка российской муки выглядит более экономически привлекательным решением. Специалист отметил, что в условиях санкций в России сформировались все условия для развития собственной мукомольной промышленности, в том числе для поставок муки на экспорт. «Это своеобразный положительный побочный эффект от действия экспортных ограничений на зерно», — пояснил Зернин.

Поставки зерна из РФ ограничены «плавающей» пошлиной. Кроме того, с 15 февраля действует экспортная квота (11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы), с 15 марта — запрет на экспорт в страны ЕАЭС. Квота и запрет будут действовать до 30 июня 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал о том, что объем экспорта мороженого из России в 2021 году вырос в полтора раза по сравнению с показателем 2020-го и составил $86 млн. Лидером среди ведущих импортеров российского мороженого стал американский рынок. В прошлом году отгрузки в США увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до $29 млн в стоимостном. Далее идет Казахстан — 9,9 тыс. тонн мороженого из РФ (меньше на 11% по сравнению с 2020-м); в эту страну было поставлено продукции на $23 млн (+12%). Экспорт в Монголию увеличился на 7,1%, до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19% до $5,7 млн в денежном.