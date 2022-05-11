Рублевые «медведи» снова в пролете

Торги на валютном рынке Московской биржи сегодня начались с ослабления рубля. Российская валюта теряла к доллару в моменте более процента и уходила выше отметки 70 руб. В прошлом году этот уровень неоднократно выступал мощной преградой для укрепления рубля. Теперь же он, по неписанным правилам рынка, стал таким же сильным препятствием для его снижения.

По ходу торгов в течение дня было видно, что экспортеры начали увеличивать продажу валюты, опасаясь, что в дальнейшем курс будет для них еще более неблагоприятным. Кроме того, доллары и евро продали инвесторы, которые покупали их в канун длинных праздников для хеджирования открытых позиций по рублевым акциям и облигациям.

В результате, по итогам дня рубль отвоевал у доллара 3,2% стоимости. Торги закрылись по котировке 67,2 руб. за доллар.

Техническая картина по паре доллар-рубль значительно улучшилась. Попытка на короткой прошлой неделе изменить среднесрочный нисходящий тренд по паре от середины марта не увенчалась успехом. Теперь у спекулянтов стало меньше поводов для попыток играть на понижение курса рубля. И ближайшей целью укрепления российской валюты является отметка 60 руб. за доллар.

При этом экспортная выручка продолжает превышать потребности внутренней экономики в валюте. Скоро наступает так называемый налоговый период, когда крупные компании выплачивают обязательные платежи в бюджет. Традиционно в это время экспортеры увеличивают продажу валютной выручки. Не исключено, что в нынешних условиях многие из них будут делать это заблаговременно, не перенося конвертацию валюты на последние дни.

Поддержал рубль и внешний фон. Инфляция в США впервые с августа прошлого года снизилась с мартовских 8,5% до 8,3% годовых в апреле. Хотя показатель и оказался больше прогноза (8,1%), мировые трейдеры отреагировали на статистику покупкой рисковых активов и умеренной продажей доллара. В результате, нефть подорожала почти на 5% до более $107 за баррель. При этом нефтяные трейдеры проигнорировали ужасающую статистику из США, где запасы нефти неожиданно выросли на 8,5 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предусматривал снижение на 0,5 млн.

Похоже, что нефть пытается сформировать среднесрочный боковик с границами $102-113 за баррель.

Но ни рост американского рынка акций, ни мощный отскок нефти не сподвигли российских трейдеров на покупки акций. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял четверть процента капитализации. Справедливости ради стоит отметить, что в течение дня просадка была в разы большей.

Из высоколиквидных акций стоит отметить бумаги «Газпрома», выросшие на 0,8%. Аналитики осторожно предполагают, что в первом квартале 2022 г. «Газпром» мог получить выручку намного большую, чем за весь прошлый год. При этом остаются надежды на получение дивидендов за 2021 г. — в этом случае дивидендная доходность акций «Газпрома» превышает 20%.

Из высоколиквидных акций в «зеленой» зоне также закрылись «Магнит», «Северсталь» и Сбербанк.

Продолжается падение котировок депозитарных расписок TCS Group — головной компании «Тинькофф Групп», которые сегодня потеряли еще 2,5%. Всего же от максимумов первой декады ноября прошлого года капитализация эмитента снизилась почти на три четверти.

Нет никаких сомнений, что этот год будет весьма тяжелым для финансового сектора. Не исключено, что крупные банки и финансовые компании покажут в целом по году снижение прибыли, а то и убытки. Однако такая мощная распродажа «Тинькоффа» выглядит избыточной. Банк «Тинькофф» в последние месяцы приобрел много новых клиентов — в том числе за счет их перетока из подсанкционных банков. Активы банка не заморожены. Совсем недавно в капитал банка вошел «Интеррос» Владимира Потанина, который обладает большим объемом свободных средств и может поддержать Группу «Тинькофф» в случае необходимости.

В тоже время стоит ожидать существенного оттока клиентов из брокерского обслуживания: «Тинькофф Инвестиции» объявил о повышении тарифов на совершение сделок на финансовом рынке, которые теперь стали по многим позициям в разы превышать среднерыночные.

Однако несмотря на все это, имеет смысл начинать осторожно докупать бумаги группы в среднесрочные портфели.