Швейцария приостановила банкротство оператора «Северного потока-2» до осени

Суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — до 10 сентября.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии. Уточняется, что в качестве временного управляющего привлечена компания Transliq AG.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР власти Германии приостановили сертификацию газопровода «Северный поток-2»; 23 февраля американский минфин ввел блокирующие санкции против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.

В марте СМИ сообщили, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства. Начальник отдела по экономическим вопросам кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут отметила, что оператор должен подать соответствующее заявление, так как оказался неплатежеспособен из-за санкций Вашингтона. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что оператор «Северного потока-2» уволил весь персонал — всего около 140 человек — в Цуге. В Nord Stream 2 AG информацию о запуске процедуры банкротства не подтвердили, уточнив лишь, что персонал оповещен о вынужденном расторжении контрактов из-за ограничений.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября прошлого года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год.

Ранее «Эксперт» писал о том, что цена на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м на фоне сокращения транзита российского газа через Украину. Накануне, 10 мая, сообщалось, что оператор газотранспортной сети Украины с 11 мая приостановит транзит газа из РФ через станцию «Сохрановка», ссылаясь на наступление форс-мажорных обстоятельств; вместо этого предложено перевести потоки газа на станцию «Суджа». По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, подача газа для транзита через Украину сейчас производится в объеме 72 миллионов кубометров.