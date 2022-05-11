Сибирь распробовала электрокары благодаря En+

Потребление электричества на электрозаправках En+ Group достигло 100 тысяч киловатт-часов. За 15 месяцев работы зарядными станциями воспользовались более 1200 владельцев электромобилей, общее число сессий превысило 20 тысяч.

«В апреле этого года установлен абсолютный рекорд по потреблению электроэнергии на наших комплексах - свыше 13 тысяч киловатт-часов. Наши зарядные станции пользуются популярностью у владельцев экологически чистого транспорта. En+ Group продолжит развивать инфраструктуру для электрокаров, чтобы сделать использование электромобилей для дальних поездок более комфортным, в том числе - по популярным направлениям около Байкала» - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Направление продолжает активно развиваться: до конца 2022 года En+ Group планирует открыть еще 10 электрозаправок. «Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует» - писал в своем телеграмм-канале основатель группы En+ Олег Дерипаска.

Так в сентябре электрозаправки появятся в иркутском микрорайоне Ново-Ленино и городе Шелехов, а также по дороге к Байкалу, в населенных пунктах Усть-Ордынском, Баяндае, Еланцах и Байкальске. На втором этапе, до конца 2022 года, электрозаправки будут открыты и в более отдаленных территориях: в Усольском и Черемховском районах, а также в Тулуне и Братске. На новых станциях будет установлено оборудование российского производства, зарекомендовавшее себя в работе. Мобильное приложение – тоже российское, Electrifly. En+ Group перешла на него в марте 2022 года. С помощью приложения пользователи могут найти ближайшую станцию для зарядки на интерактивной карте, а также проконтролировать всю свою зарядную сессию от момента присоединения электрокара до непосредственной оплаты.

«У людей должен быть такой же уровень комфорта, как в крупных городах, как в той же Москве, потому что нагрузка здесь гораздо выше. …И, мне кажется, в первую очередь нужно нам за следующие три-четыре года решить социальные вопросы, чтобы людям не обещать, как раньше было, а можно было показать: вы приезжаете в такие же условия труда и условия быта, которые вам гарантирует Москва или Санкт-Петербург. И я уверен, что мы это сделаем» - отмечал Олег Дерипаска.

Помимо развития сети зарядных станций En+ Group пополняет собственный автопарк экологичными автомобилями отечественного производства. Совсем недавно компания приобрела автомобили «Газель» линейки E-NN для доставки оперативного персонала на энергетические предприятия.