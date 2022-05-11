ЦБ сообщил о снижении международных резервов

Международные резервы РФ на 1 мая составили $593,052 млрд, уменьшившись по сравнению с началом апреля на 2,2% или на $13,357 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте ЦБ.

На 1 апреля международные резервы РФ оценивались в $606,409 млрд, на 1 мая 2021 года — в $590,476 млрд.

Согласно данным Центробанка, за 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Исторического максимума в в $643,2 млрд они достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что почти половина всей суммы международных резервов оказалась «замороженной» в результате западных санкций. Скорее всего, эти грабительским образом отнятые средства Россия вряд ли получит назад. Нельзя однозначно сказать, что Россия заведомо проиграла от этой санкции. После «заморозки» резервов Банка России в долларах США и евро Россия применила, по сути, зеркальную меру. Компании из «недружественных стран», вложившиеся в реальный бизнес в России, сейчас практически не могут вывести прибыль и (или) вернуть первоначальные вложения. По некоторым оценкам, реальная стоимость таких бизнесов плюс «замороженные» ценные бумаги превышают те российские $300 млрд, которые волюнтаристским решением Запада были заблокированы.

