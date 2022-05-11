Стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в момент открытия торгов превысила $1100 за 1 тыс. куб. м. Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1124 за 1 тыс. куб. м, или 103 евро за мегаватт-час. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Транзит российского газа через Украину 11 мая может сократиться на 16,2 млн куб. м, то есть 18%, из-за отсутствия прокачки через газоизмерительную станцию «Сохрановка», пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные оператора ГТС Украины.

Накануне сообщалось, что оператор газотранспортной сети Украины с 11 мая приостановит транзит газа из РФ через «Сохрановку», ссылаясь на наступление форс-мажорных обстоятельств. Вместо этого оператор предложил перевести потоки газа на станцию «Суджа». В «Газпроме» сочли приведенные украинским оператором обоснования для наступления форс-мажора недостаточными. В российской компании заявили, что не получили каких-либо подтверждений подобных обстоятельств и не увидели препятствий для продолжения поставок в рабочем режиме. В «Газпроме» заверили, что полностью выполняют обязательства перед европейскими потребителями, услуги по транзиту полностью оплачены.

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, подача газа для транзита через Украину 11 мая производится в объеме 72 миллионов кубометров. «"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн куб. м 11 мая», — сказал Куприянов. На вторник, 10 мая, заявка на транзит через две ГИС — «Суджа» и «Сохрановка» была 88,2 млн куб. м.

Как пишет «Интерфакс», заявка на транзит российского газа через Украину в среду могла сократиться по сравнению с уровнем предыдущих дней мая в том числе в связи с ростом выработки электроэнергии в Европе за счет ветра, что могло понизить спрос на украинском направлении. Сообщается, что как минимум до конца этой рабочей недели в Европе будет довольно ветрено, что увеличит эффективность ВИЭ и сократит потребление газа. Днем ранее ветроэлектростанции обеспечили 18,5% выработки электроэнергии по Евросоюзу по сравнению с 11% в понедельник, 9 мая и 10% на прошлой неделе. В частности, заметно выросла выработка в Италии, которая получает российский газ через территорию Украины.