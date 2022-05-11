В Кремле прокомментировали идею о вхождении Херсонской области в состав России

Решение по поводу обращения к Москве с просьбой принять Херсонскую область в состав России должны принимать жители этого региона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста относительно позиции российского руководства по возможности провести для решения вопроса референдум, Песков подчеркнул, что «не говорил ничего» про такой вариант.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство региона планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии в состав России. «Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал он, отметив, что власти Херсонской области до конца года подготовят законодательную базу для вхождения в состав России в виде субъекта. «Будет до конца года подготовлена законодательная база субъекта РФ. Пока, по нашим планам, Херсонская область действует на основании решений военно-гражданской администрации, и будет приниматься решение к концу года [о том], как будем существовать», — цитирует Стремоусова ТАСС.

21 февраля Владимир Путин сообщил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР; 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик о помощи президент объявил о начале спецоперации на Украине.