В МИД РФ заявили, что ждут от Варшавы извинений в связи с нападением на российского посла

Министерство иностранных дел РФ потребовало от руководства Польши извинений в связи с нападением на посла России Сергея Андреева в Варшаве.

Об этом оповещен посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

«К.Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше. Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», — говорится в сообщении.

В министерстве указали на то, что Польша не обеспечила неприкосновенность посла, таким образом нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Российское дипведомство выразило протест Польше в связи с инцидентом, который произошел 9 мая. Группа людей облила Андреева красной жидкостью на церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Глава МВД Польши Мариуш Каминский назвал «понятными» эмоции нападавших, в то время как глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что любые представители иностранной дипломатии заслуживают защиты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нападение на посла показывает «курс Европы на реинкарнацию фашизма». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства случившегося и принять меры по привлечению неизвестных к уголовной ответственности.