В России создадут гибрид биржи и маркетплейса

В России планируется упростить создание новой инфраструктуры торговли — маркетплейсов товарного рынка, которые объединили бы преимущества маркетплейса и биржи. Участие в таких торгах гарантировало бы предпринимателям справедливую цену и исполнение контрактов, кроме того, новая площадка позволила бы вовлечь в организованные торги новые товары и расширить круг участников, считает сотрудник Департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Михаил Аракелян. Его комментарий опубликован в Telegram-канале ЦБ.

«Мелкооптовым компаниям очень сложно выйти на классические биржевые площадки, ориентированные на крупных игроков, поэтому они вынуждены совершать сделки на внебиржевом рынке, где никто не гарантирует заключение и исполнение контрактов», — пояснил Аракелян.

Торговые системы контролирует ЦБ, договоры на таких маркетплейсах имеют юридическую защиту и самое главное, по словам Аракеляна, по итогам торгов формируются «понятные рыночные цены». Он сообщил, что сейчас с профильными ведомствами обсуждаются параметры упрощенного регулирования, чтобы сделать для торговых систем входной билет более доступным. Соответствующий законопроект уже подготовлен и обсуждается с Минпромторгом и ФАС.

Как уточняет агентство «Прайм», для привлечения новых участников и снижения избыточных издержек предлагается существенно упростить регуляторные требования к созданию торговых систем. В частности, предполагается снизить с 50 до 5 млн рублей минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке; ограничить годовой объем торгов; упростить квалификационные требования к топ-менеджменту, системе управления рисками и отчетности, предоставляемой в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, федеральным органам власти, органам власти субъектов страны, а также иным госорганам, структурам местного самоуправления, организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается заключать сделки, в том числе внешнеторговые контракты, с лицами, находящимися под санкциями.

