В России за сутки выявили самое низкое с апреля 2020 года число новых случаев коронавируса

Количество новых случаев заражения COVID-19 в России за прошедшие 24 часа составило 4102, став минимальным с конца апреля 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ, опубликованные сегодня, 11 мая.

Днем ранее суточный прирост составлял 4 531 новый случай. Таким образом, число выявленных зараженных сократилось на 429. Количество заболевших за сутки стало минимальным с 17 апреля 2020 года, когда было зарегистрировано 4070 заболевших.

Госпитализированы за сутки 1 132 человека — этот показатель вырос по сравнению с предшествующими сутками на 13,2%. Выздоровели 5 043 человека — на 0,6% больше, чем 10 мая.

Рост числа госпитализаций наблюдается в 42 регионах, сокращение — в 32-х. Не изменилась ситуация в 11 субъектах РФ.

Погибли от коронавируса за прошедшие сутки 98 человек (накануне сообщалось о 101 летальном исходе).

В общей сложности в России за все время пандемии зарегистрировано 18 241 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 248 человек скончались, 17 619 414 выздоровели.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам руководителя научной группы по разработке новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в РФ уже практически нет случаев заражения штаммом коронавируса «дельта». Вместе с тем ученый предположил, что этот штамм может в Россию вернуться.