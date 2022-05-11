«Великолепное трио»

17 мая, Соборная палата (Лихов переулок, 6, стр.1), 19.00

Исполнители: Даниил Цветков (фортепиано), Роман Филипов (скрипка), Михаил Калашников (виолончель)

Даниил Цветков (фортепиано), Роман Филипов (скрипка), Михаил Калашников (виолончель) исполнят несколько изумительных трио русских и зарубежных композиторов: Фортепианное трио ля минор Александра Алябьева, Фортепианное трио № 2 ре минор Богуслава Мартину, а также знаменитое Фортепианное трио ля минор Мориса Равеля. Минорные трио прозвучат в Соборной палате, великолепном зале с уникальной акустикой. Роскошь убранства в лучших традициях дворцовых интерьеров XVIII-XIX веков, огромное внутреннее пространство и прекрасная акустика — всё это позволяет причислять Соборную палату к лучшим концертным залам современной Москвы.



Шедевры классической музыки исполнят молодые музыканты, победители международных конкурсов и участники известных фестивалей.



Даниил Цветков (фортепиано) - лауреат 11 престижных международных конкурсов. Концертирующий пианист, выступавший с оркестром Санкт-Петербургской академической филармонии, БСО им. П.И. Чайковского, Белградским филармоническим оркестром, Румынским симфоническим оркестром, Национальным оркестром Порто. Партнёр Алёны Баевой и Валентина Урюпина по камерным ансамблям. Не раз играл в составе оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.



Роман Филипов (скрипка) - наследник великих традиций русской скрипичной школы. Победитель конкурса имени Леопольда Ауэра, лауреат множества зарубежных и российских состязаний. Как солист выступал с БСО имени Чайковского, Российским национальным оркестром, ГАСО Беларуси и другими оркестрами. Первый скрипач квартета имени Валентина Берлинского. Заместитель концертмейстера Большого театра (2017), Концертмейстер МГАСО п/у П. Когана (2017-2021).



Михаил Калашников - виолончелист квартета имени Берлинского, в прошлом – солист камерного оркестра «Московия», артист БСО имени Чайковского, МГАСО Павла Когана, камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Лауреат трёх музыкальных конкурсов. Постоянный участник известных проектов Skola Crew и «Персимфанс».