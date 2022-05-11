Вице-мэр Ефимов: около 7 тыс. новых рабочих мест создадут в технопарках Москвы

Почти 7 тыс. рабочих мест создадут в рамках реализации шести инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) по созданию и модернизации технопарков в Москве. Общий объем инвестиций превысит 14 млрд рублей, рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторам, которые строят или модернизируют технопарки, Москва присваивает специальный статус инвестиционного приоритетного проекта. Он позволяет компаниям на четверть снизить региональную налоговую нагрузку. Сегодня в столице реализуется шесть инвестпроектов по созданию и модернизации технопарков. Совокупный объем инвестиций в них составит 14,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей инвесторы уже вложили. В результате реализации проектов в технопарках появится 6,8 тысячи рабочих мест», – сообщил вице-мэр.

В развитие технопарка «Строгино» планируется вложить 600 млн рублей. На площадке уже строят новый объект и модернизируют четыре здания. За счет этого площадь застройки вырастет с 17 тыс. до 27 тыс. кв. метров. Число рабочих мест увеличится с 450 до 577. Ввести в эксплуатацию объекты предполагается в 2023 году.

Новый технопарк возведут на месте бывших корпусов завода имени И. А. Лихачева. Там реконструируют старые здания и построят новые, в результате чего появится более 1,1 тыс. рабочих мест. В технопарке будут производить микроэлектронику, автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, проводить научные исследования.

«Технопарк “Калибр” в рамках инвестиционного приоритетного проекта расширяет производственные площади: вложения составят 2,9 миллиарда рублей. Технопарк специализируется на разработках в сферах водородной энергетики, телекоммуникаций, приборостроения и металлообработки, информационных и мультимедийных технологий, медицинских исследований, аддитивных технологий. Также его резиденты работают над проектами беспилотного транспорта и 3D-печати. Городские льготы позволили “Калибру” направить дополнительные средства на открытие инженерно-лабораторных и производственных мощностей, а также на развитие инфраструктуры», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Рядом с телевизионным техническим центром «Останкино» предполагают возвести новый объект - мультимедийный технопарк с более чем 1,2 тыс. рабочих мест. В технопарке расположатся организации, деятельность которых связана с созданием телевизионных материалов и программ, а также их трансляцией.

Три лабораторных и три производственных корпуса с 668 рабочими местами построят в Зеленограде. На площади более 22 тыс. кв. метров расположатся компании, которые производят оборудование связи и телекоммуникаций, приборы очистки воздуха и воды, медицинские изделия и технику.

На месте Московского насосного завода в районе Курского вокзала также появится технопарк, объем инвестиций в который составит 7,7 млрд рублей. Здесь будут заниматься научно-исследовательской деятельностью в области информационных технологий, развития промышленности, а также разработкой новых наукоемких отраслей и производств, появится не менее 190 рабочих мест.

«Всего в Москве на данный момент реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов. Кроме технопарков, инвесторы создают индустриальный парк и промышленные предприятия. Объем инвестиций в эти проекты в совокупности превысит 36 миллиардов рублей, из которых 31 миллиард рублей компании уже вложили в реализацию», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Статус инвестиционного приоритетного проекта дает возможность уменьшить региональную часть налога на прибыль с 17 до 13,5%, земельный налог – на 99%, а также не платить налог на имущество. Так город получает локализацию производств, товары по сниженной цене, рост налоговой базы и новые рабочие места. Кроме того, создаются благоприятные условия для импортозамещения и производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.