Владимир Ефимов: число представителей малого и среднего бизнеса в Москве превысило 800 тысяч

Более 800 тыс. жителей Москвы работают в секторе малого и среднего бизнеса, следует из данных на 10 апреля этого года. По сравнению с этим же периодом прошлого года их число выросло на 6,9%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«К апрелю этого года число юридических лиц – субъектов МСП увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индивидуальных предпринимателей – на 16%. За первые три месяца 2022 года количество юрлиц выросло на 3%, ИП – на 4%. В результате в столице к середине апреля насчитывалось 805,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса», – сказал Ефимов со ссылкой на данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

С июля 2021-го по март 2022 года в малом и среднем бизнесе был период наибольшего прироста регистрации новых предпринимателей. В этот период зарегистрировались более 181 тыс. субъектов МСП – это 22% от их нынешнего количества. Число юрлиц выросло более чем на 23%, а индивидуальных предпринимателей – более чем на 36%. Самыми популярными направлениями в секторе малого бизнеса стали торговля, строительство, профессионально-техническая и научная сферы, добавил вице-мэр. На эти три сферы, а также операции с недвижимостью и информацию и связь приходятся почти 70% субъектов малого и среднего бизнеса Москвы.

Порядка трети субъектов малого и среднего предпринимательства - почти 245 тысяч - работают в торговле. Второе место по популярности занимает профессиональная и научная деятельность - почти 108 тыс. человек. В тройку лидеров также входит строительство, на которое приходится 73,5 тыс. человек или 9,2% предпринимателей в секторе МСП, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«На операции с недвижимостью приходится свыше 72 тысяч субъектов МСП, или 9% от их общего числа в городе, а на деятельность в области информации и связи – 59 тысяч, или 7,2%, субъектов МСП города», – добавил Пуртов.

Быстрорастущим сегментом стала самозанятость. Ежемесячный прирост самозанятых в Москве составляет 35-40 тыс. человек в месяц. К этой категории относятся более 13% жителей столицы, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Для них на сайте “Малого бизнеса Москвы” создана цифровая экосистема “Все о самозанятости от А до Я”. Здесь собраны все актуальные услуги и обучающие программы, которые помогают москвичам развивать свое дело в этом статусе», — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.