Ефимов: В бывшей промзоне Москвы «Южное Очаково» построят городское общежитие

Новое городское общежитие появится на территории бывшей промзоны Москвы «Южное Очаково» в рамках проекта «Индустриальные кварталы». В проект вложат более 20 млрд рублей. Об этом со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщается на сайте «Экономика Москвы».

Здание площадью 7,2 тыс. кв. метров появится на участке между Вокзальной улицей и Северно-Западной хордой.

«По проекту «Индустриальные кварталы» на одном из участков бывшей промзоны «Южное Очаково» площадью около 13 гектаров появятся новые промышленные предприятия, а также общественно-деловые здания. Также недавно было принято решение построить здесь общежитие для городских нужд, к примеру, для размещения сотрудников коммунальных служб. Общие вложения в реорганизацию всего участка промзоны превысят 20 миллиардов рублей, а бюджетный эффект составит миллиард рублей в год. Благодаря проекту в городе появятся свыше трех тысяч новых рабочих мест», – рассказал вице-мэр.

Площадь застройки участка бывшей промзоны, согласно проекту, достигает почти 189 тыс. кв. метров, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

«На месте автобаз и складов на территории в 135 тысяч квадратных метров возведут экологичные производства, а около 54 тысяч квадратных метров займут офисы, банки, кафе и магазины», – отметил Гаман.

Всего в рамках проекта на участке «Южное Очаково» планируют преобразовать три территории. Второй участок ограничен МКАД, Рябиновой улицей и Проектируемым проездом № 5320, третий – МКАД, Рябиновой улицей и улицей Генерала Дорохова. В дальнейшем преобразованием территорий могут заняться владельцы участков, город или победитель открытых торгов.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» поможет городу получить 550 тысяч рабочих мест и три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей.