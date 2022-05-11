Жилье прежде всего – предложение «20 идей»

Внимание к бездомным со стороны правительства усилилось на фоне пандемии, когда часть россиян в одночасье лишилась работы и как следствие возможности оплачивать жилье.

Дмитрий Давыдов считает, что создание стимулов по трудоустройству для граждан, оказавшихся на улице, и временное предоставление им жилья могут помочь в решении проблемы бездомности. Как это реализовать, опираясь на международный опыт, он сформулировал в некоммерческом проекте «20 идей по развитию России».

Без дома и возможностей

Точной статистики по числу людей без определенного места жительства в России нет, но, по данным экспертов, их около 4,5 миллиона. Государство уже предпринимает усилия для учета бездомных, в частности, в этом году ожидается, что таких граждан можно будет регистрировать через портал госуслуг.

Большинство людей становятся бездомными из-за финансовых трудностей и банкротства, следует из данных опросов. Чаще всего это происходит из-за неудачной попытки переехать в другой город в поисках работы (32,6%). На втором месте невозможность снимать жилье из-за отсутствия дохода (31,6%). Вопреки стереотипам большинство бездомных хотят выбраться из этого положения. Но найти работу, когда ты живешь на улице, становится сложнее, поскольку страдает здоровье, как физическое, так и психическое. Без поддержки выбраться из такой ситуации – практически невозможно.

На данный момент бездомные в России не могут встать на учет безработице по месту пребывания и получать пособие. Официально трудоустроиться без помощи общественных организаций — очень проблематично. Из-за чего часто работоспособные граждане без дома вовлекаются в преступную деятельность. Поэтому решение проблемы затрагивает многие сферы и требует комплексного подхода.

Дом для каждого

За последние годы Финляндия значительно снизила уровень бездомности. Это произошло во многом благодаря программе Housing First (HF), то есть «Жилье прежде всего», которая действует в стране с 2008 года. Такая политика предполагает, что людям, проживающим на улице, предоставляют постоянное место жительства. При этом они не обязаны избавляться от вредных привычек, лечиться, получать образование или работу. Социальные работники помогают гражданам уже в стенах их нового дома, и решают проблемы, которые привели к тому, что люди оказались на улице. Социальное жилье находится в распоряжении специального некоммерческого фонда. На данный момент туда включено 18 тыс. квартир в 57 населенных пунктах.

Программа Housing First с 2018 года начала работать и в Ирландии, но в ней пока участвуют преимущественно патологические бездомные с психофизическими нарушениями. Государство предоставляет им жилье, чаще в сельской местности, и помогает через соцработников в ресоциализации.

В Италии местные органы власти оказывают поддержку в поиске жилья для бездомных с 2015 года. Также существуют социальные предприятия, которые приобщают таких граждан к труду и обучают навыкам.

Милосердие и крыша над головой

Дмитрий Давыдов предлагает разрешить всем гражданам без регистрации в России вставать на учет в центр занятости в качестве безработного с возможностью получения пособия по безработице. Так, оказавшись без работы в другом городе, россияне и обладатели вида на жительство получат больше шансов трудоустроиться и избежать бездомности, а бездомные смогут вернуться к нормальной жизни.

Для тех, кто провел в ночлежках не менее 30 дней подряд, трудоспособен и зарегистрирован в качестве безработного, предлагается предоставлять жилье на два месяца при соблюдении ряда условий. В частности, гражданин обязан выйти на подобранную по его навыкам работу, соблюдать правила проживания и пройти курс реабилитации при наличии губительной зависимости.

Подбор работы – важный инструмент поддержки для людей, оказавшихся на улице, считает руководитель PR-отдела благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов. «Зачастую человек, живущий на улице, не может найти работу самостоятельно, так как мог утратить социальные навыки или не уверен в своих силах, поэтому помощь в трудоустройстве несомненно важна. Поиск работы - один из самых частых запросов людей, которые обращаются в наши проекты», - рассказал он журналу «Эксперт».

Кроме того, бездомным также часто нужна помощь в поиске жилья. «Временное жилье несомненно помогает. Человек, имеющий крышу над головой, сможет сосредоточиться на решении своей основной проблемы, а не размышлять каждый вечер, где он, например, проведет сегодняшнюю ночь. Housing Ffirst - один из самых эффективных способов реабилитации бездомных», — сказал представитель благотворительной организации.

Принцип «Жилье прежде всего» поддерживается и в проекте Дмитрия Давыдова. Так, автор считает, что если через два месяца проблему бездомности по независящим от участника программы причинам решить не удастся, то предлагается предоставить ему жилье на льготных условиях за минимальную плату. Гражданин сможет проживать в льготном жилье до тех пор, пока не найдет постоянное место жительства.

Операторами программы по соцжилью могут выступить аккредитованные некоммерческие организации и частные предприниматели. Они будут получать финансирование от государства, если жилье соответствует установленным стандартам.

Чтобы избежать злоупотребления, автор идеи предлагает соблюдать некоторые условия при отборе участников программы. Во-первых, не включать в программу тех, кто стал бездомным добровольно, имея возможность остаться дома. Во-вторых, запрашивать подтверждение проживания на улице. Это может быть направление от благотворительной организации, органов правопорядка, коммунальных служб и других местных организаций, которые способны подтвердить бездомный образ жизни. В-третьих, к повторному участию в программе допускать только через год. В-четвертых, оставить право регулирующему органу отказывать в участии в программе, когда намерения заявителя вызывают сомнения или опасения. В-пятых, для компаний, которые берут на работу или обучение на рабочем месте бездомного, установить налоговые льготы на 6-12 месяцев. По мнению автора, это привлечет предпринимателей к сотрудничеству с центрами занятости.

Если реализовать данные меры, тогда бездомных станет меньше, уверен Давыдов. Как следствие, снизится преступность, а число граждан, вовлеченных в социально-экономическую деятельность, вырастет. Также компании и некоммерческие организации, которые будут помогать бездомных, получат поддержку со стороны государства. Появятся новые рабочие места. «Учитывая перечисленные выше преимущества, в долгосрочной перспективе затраты государства на реализацию данных предложений окупятся. Главным эффектом станет улучшение качества и продолжительности жизни для миллионов россиян, столкнувшихся с бездомностью», — считает автор идеи.

Однако без законодательной поддержки государства реализовать такую инициативу будет невозможно. Поэтому Давыдов надеется на поддержку со стороны властей.

Проект «20 идей по развитию России» был сформулирован Дмитрием Давыдовым в 2016 году. В пандемию автор дополнил инициативы новыми идеями. Все они написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, подчеркивает автор.