Акции дня: удобрения «Акрона» повлияли на рост интереса у трейдеров

Котировки производителя удобрений компании «Акрон» росли по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 12 мая. За день цена на акции выросла на +3,22% до 18 124 рублей за штуку

Акции шли вверх по нескольким причинам. В частности, на это повлиял прогноз Всемирного банка о повышении цен на удобрения в 2022 году на 70%. Как отметили аналитики «Фридом Финанс», за первые три месяца этого года индекс цен на удобрения уже поднялся более чем на 10%. Причиной стало сокращение экспорта удобрений из РФ и Белоруссии, а также действующие ограничения на поставку этой продукции в Китае.

Также ранее сообщалось, что удобрения включили в новый перечень мер поддержки российской экономики на фоне санкций. Для минеральных удобрений отменили налоговый контроль за экспортными ценами на 2022–2023 годы.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -3,74% до 2297,89 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,43% до 1140,05 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:44 мск составила 107,91 долларов за баррель (+0,37%). Российская валюта укреплялась – 64,75 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.