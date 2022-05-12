Алкоголь на летних верандах не продавали из-за планов БТИ

Московские власти услышали давнюю просьбу рестораторов и в качестве эксперепента сняли существовавший в столице с 1995 года запрет на продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов. Отпускать алкоголь клиентам, сидящим на свежем воздухе за столиками заведений общепита, нельзя было даже в том случае, если у владельцев имелась соответствующая лицензия.



Однако, вопреки данным ограничениям, в теплое время года многие кафе и рестораны предлагали некрепкий алкоголь на вынос — пиво, красное и белое вино, коктейли крепостью до 16,5 градусов. Делалось это под угрозой штрафа, доходящего до 100-150 тысяч рублей, и потери лицензии.

Статья по теме: Общепит, да не тот

«Это была казуистика»

Провести эксперимент по либерализации продажи некрепкого алкоголя в сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания решено при условии соответствия места, в котором осуществляется реализация слабоалкогольных напитков, требованиям и ограничениям, установленным 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства Москвы.

Эксперимент не распространяется на территории, прилегающие к различным медицинским организациям. Зато продажа алкоголя будет допускаться в подведомственных Департаменту культуры Москвы (но не в федеральных) музеях и учреждениях досугового типа с концертными залами, а также в спортивных сооружениях.

Что характерно, федеральные музеи было решено все-таки вычеркнуть из списка мест, где можно будет слегка выпить, памятуя о том, как несколько лет назад посетитель Третьяковской галерии, не без воздействия паров выпитого в буфете алкоголя, повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известную под названием «Иван Грозный убивает своего сына».

Между тем, владельцы московских кафе и ресторанов, а также представители экспертного сообщества благодарны за то, что над их головами больше не висит «Дамоклов меч» и считают решение властей столицы давно назревшим.

«Это была казуистика. Для того, чтобы выпить бокал вина за столиком на улице, надо было зайти в ресторан, взять бокал, оплатить его и выйти с бокалом на улицу. А продажа алкоголя на летних верандах происходила полунеформально, и за это могли оштрафовать. Даже могли лишить ресторан лицензии», — прокомментировал «Эксперту» решение столичных властей совладелец российской сети ресторанов Чайхана №1 и совладелец фудмолла ДЕПО Алексей Васильчук.

По его словам, московские рестораторы уже давно просили городское правительство пойти им навстречу: «Такова была наша просьба. А сейчас все сделано открыто и правильно с точки зрения “регуляторики”». Впрочем, надо признать, что московские власти часто закрывали глаза на то, что официанты приносили бокалы с алкоголем непосредственно к столикам, расставленными на свежем воздухе.

Статья по теме: Общепит из регионов придет в Москву за грантами Собянина

У рестораторов выманивали деньги

«Разумеется, на летних верандах ресторанов, у которых была нормальная лицензия, продавался алкоголь. Особенно на самых верандированных улицах. Например, таких как Камергерский, Большая Дмитровка», — отметила эксперт потребительского рынка Марина Петрухина.

Она добавила, что сейчас московские власти идут на эксперимент по либерализации некрепкого алкоголя в том числе из-за изменившейся структуры потребления спиртных напитков.

«Сегодня потребитель больше предпочитает вино. У нас принят закон о виноградарстве, виноделие развивается очень успешно, российское вино становится трендом. При этом даже в условиях санкций никто из мировых виноделов не отказался от поставок нам. Поэтому крепкий алкоголь отошел на второй план», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Эксперта» Марина Петрухина.

Глава Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил «Эксперту» существовавшую до сих пор практику с продажей алкоголя на летних верандах «правовой коллизией». «Когда вы получаете лицензию, она дается по плану БТИ, который включает часть арендованного здания. Летняя площадка в план БТИ не входит. Но летние площадки были всегда. Некоторые общественные организации по защите прав потребителей, пользуясь правовой коллизией, приходили и говорили, что, мол, люди у вас выпивают в общественном месте, и путем угроз выманивали деньги», - заявил он.

Далее, по словам Игоря Бухарова, рестораторы планируют вступить в диалог с Росалкогольрегулированием, с целью внести изменения в 171 ФЗ. Пока же юридического понятия «летняя площадка» не существует. Что касается федеральных музеев, то эксперт считает, что данные учреждения культуры просто не понимают своей выгоды.

«Они живут на дотациях, хотя должны учиться зарабатывать. Делать интересные выставки. Если проходит какое-то мероприятие, почему нельзя взять и прибрести шампанского или легкого вина? Это же не про водку идет разговор, — заявил Игорь Бухаров. — И много ли таких людей, которые хотят прийти, напиться и повредить картину? Просто музейщики рассуждают так: “как бы чего не вышло”. Но почему-то в европейских музеях есть рестораны, а у нас нет. Алкоголь же продается не в залах, где картины. У нас слишком ханжеское отношение. Мир изменился. А маргиналы были всегда».