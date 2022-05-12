АЦБК разработал предложения по обеспечению оперативности тушения лесных пожаров

Архангельский ЦБК разработал предложения по совершенствованию нормативной базы, касающейся подготовки к тушению лесных пожаров.

Архангельский ЦБК предлагает принять на законодательном уровне ряд изменений, касающихся совершенствования нормативной базы РФ, касающейся подготовки к тушению лесных пожаров. В частности, говорится в сообщении комбината, необходимо гармонизовать требования приказа Минприроды России №161, приложение №2 договора аренды лесного участка, и пункта проекта освоения лесов, касающегося заготовки древесины. Изменения необходимо внести в части расчета нормативов, исходя из категорий лесных земель.

Во-вторых, у крупных арендаторов лесных участков, площади которых превышают 500 тыс. га, должна быть рассмотрена возможность так называемого введения норматива трехчасовой доступности. Норматив будет прописывать требование размещать пункты сосредоточения пожарного инвентаря так, чтобы они покрывали потребности нескольких договоров аренды и обеспечивали оперативность тушения лесного пожара.

Третьим предложением является необходимость расширить действующую редакцию приказа Минприроды России № 161 в части техники, которую можно было бы использовать при обеспечении подготовки к пожароопасному сезону. «Разумная достаточность, тщательно продуманная логистика по доставке противопожарного инвентаря непосредственно к очагам пожара может обеспечить оперативность в тушении лесных пожаров, - заявили на АЦБК. – Одновременно это позволит снизить нагрузку на арендаторов лесных участков в части направления средств на тяжелую технику, которая сейчас чрезвычайно дорогостоящая».

На сегодняшний день, подчеркнули в компании, все арендованные лесные участки АО «Архангельский ЦБК» полностью готовы к пожароопасному сезону-2022. В соответствии с установленными требованиями компанией созданы пункты сосредоточения противопожарного инвентаря и необходимый неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов. Кроме того, на территории комбината в г. Новодвинске Архангельской области были сформированы пожарные подразделения из профессиональных огнеборцев, прошедших обучение по программе подготовки руководителей тушения лесных пожаров.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.