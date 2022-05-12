Басурин: украинские нацисты удерживают мирных граждан как щит по указанию Запада

Украинским нацистам западными кураторами дана команда переложить опыт Мариуполя по удерживанию мирных граждан в заложниках на всю Украину.

Об этом в интервью «Первому каналу», выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его данным, мирным гражданам не дают выйти. Как подчеркнул он, это уже происходит даже в приказном порядке.

«Украинским нацистам дана команда их западными кураторами о том, что опыт Мариуполя необходимо переложить на всю Украину», – отметил представитель ДНР.

Басурин при этом пояснил, что удерживание гражданских лиц на территориях, где проводятся боевые действия, является специальной тактикой по дискредитации действий вооруженных сил России, а также ДНР и ЛНР.

«Нацисты пишут – "здесь дети, не стреляйте". Но это сделано исключительно для красивой картинки, чтобы потом на весь мир показывать, что из себя представляют наша республика, Луганск и Россия. Не просто же так же сейм Литвы принял резолюцию о том, что теперь Россия якобы является страной, поддерживающей терроризм. Для этого и нужна такая картинка», – резюмировал Басурин.

Как ранее писал «Эксперт», по данным главы ДНР Дениса Пушилина, все мирные жители эвакуировались с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«По нашей информации, гражданских там не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны», – подчеркнул он, добавив, что украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, однако все еще продолжают оказывать сопротивление. Согласно приблизительным данным, на территории металлургического комбината «Азовсталь» сейчас находится около 1 200 украинских силовиков.

