Бонусы «СберСпасибо» за оплату картой станут меньше с 1 июня

Бонусные баллы «Сбербанка» за безналичную оплату социально значимых товаров и услуг будут начисляться в меньшем размере. С 1 июня «Сбербанк» будет начислять 0,3% вместо 0,5% за оплату покупок в супермаркетах, на АЭЗ, за приобретение товаров для здоровья, для детей, спорта и ряда других категории. В банке планируют, что мера станет временной и продлится до конца лета, пояснили в пресс-службе финансовой организации.

Решение и снижении начисляемых бонусов было принято из-за того, что Центробанк РФ ограничил размер комиссии для магазинов за прием карт. Регулятор сделал это для поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.

Теперь максимальный размер эквайринговой комиссии по требованию ЦБ может составлять 1%. Размер интерчейнджа, благодаря которому банки выплачивают кешбэк, сократился до 0,7%. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2–2,2%. Из-за сокращения комиссии за эквайринг сократятся и бонусы для клиентов. Изменения будут действовать с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Кэшбэк сократят не для всех категорий, а только для «Транспорта», «Детских товаров», «Парфюмерии», «Электроники», «Кино», «Досуга и развлечения», «Образования», «Здоровья», «Спорта и фитнеса», «Супермаркетов», «АЗС», «Одежды и обуви» и «Товаров для дома». Также увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 тыс. до 25 тыс. руб. Покупок в экосистеме «Сбера» это не коснется. В банке надеются, что после августа удастся вернуться к прежним условиям начисления бонусов, если ЦБ отменит ограничения.

Ранее кешбэк за оплату картами снизили ряд крупных банков, в числе которых «Тинькофф», «Росбанк», «Русский стандарт» и «Газпромбанк». Также с 16 мая размер кешбэка сократит «Райффайзенбанк». Ранее ЦБ уже сокращал комиссию за эквайринг до 1% за покупки в интернете, чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии.