Бывший министр экономики Улюкаев вышел на свободу

Как сообщил ТАСС, сегодня бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев покинул тверскую исправительную колонию N 1 в связи с условно-досрочным освобождением. Как указывается, экс-глава МЭР отбыл в местах лишения свободы 5,5 лет из 8, назначенных ему в виде наказания. Московский районный суд Твери решил удовлетворить ходатайство Улюкаева об УДО, поданное его адвокатами 27 апреля текущего года. В отсутствие обжалования данного решения со стороны прокуратуры и ФСИН сегодня оно вступило в силу.

По сообщению информагентства, бывший министр не дал никаких комментариев журналистам, отбыв после освобождения в неизвестном направлении на автомобиле, принадлежащем его близким.

Напомним, Улюкаев был обвинен в ноябре 2015 года в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина. 15 декабря экс-министр был приговорен судом к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Приговор вступил с законную силу 12 апреля 2018 года.