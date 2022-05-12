En+ Group установит птицезащитные устройства на Байкале

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) – дочерняя компания En+ Group, проводит установку специальных устройств для защиты птиц на опоры ЛЭП напряжением до 220 киловольт. Уже установлено более 10 тысяч устройств, а до конца года компания планирует установить еще практически 3000 аналогичных приспособлений. Устройства необходимы для защиты пернатых от поражения электрическим током. В дополнение они позволяют минимизировать риски отключений и снизить количество коротких замыканий на линиях, вызванных жизнедеятельностью птиц.

Проект стал также возможен благодаря исследованию сотрудников Иркутского госуниверситета (ИГУ). По просьбе En+ Group ученые выяснили, что на территории Баяндаевского, Качугского и Ольхонского районов обитает множество хищных птиц семейства ястребиных и врановых. Проблема в том, что хищники чаще всего используют именно опоры ЛЭП как наблюдательные пункты для выслеживания своей добычи, особенно там, где мало деревьев.

Птицезащитные устройства устанавливают в экологических зонах Байкальской природной территории – в Ольхонском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском и Осинском районах. Причем, есть два типа устройств: одни предотвращают гибель птиц при контакте с ЛЭП, а другие в целом препятствуют их посадке на траверсу опоры ЛЭП. Устройства выполнены в виде травмобезопасных стержней и абсолютно безопасны для животных.

Основатель компании En+ Олег Дерипаска давно известен своей позицией по защите окружающей среды и решению климатических проблем. Он неоднократно обращал внимание на эти темы в том числе и в своем в своем Telegram-канале, например, констатируя: «Мы уже дошли до того, что дети этого тысячелетия не уверены, что мы им что-то оставим и у них вообще будет будущее». Экологическая тематика, в том числе бедственное положение Байкала, по-прежнему остается для актуального предпринимателя.

Поэтому для En+ защита биоразнообразия – одна из ключевых целей социальной политики. Интересным примером еще одного проекта по защите птиц стал «Дом для птиц своими руками». Эта идея воплотилась в жизнь благодаря ежегодному грантовому конкурсу En+. В прошлом году именно этот проект стал одним из грантополучателей. Его целью было поддержание видового разнообразия животных на участках Прибайкальского национального парка. Руководители проекта отмечали, что установка искусственных гнездовий должна привлечь птиц дуплогнездников – например, синиц, горихвосток, вертишеек или сов Сплюшек, занесенных в Красную книгу Иркутской области.