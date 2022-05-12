Apple – больше не крупнейшая в мире

В среду снижение американских акций было запрограммировано еще до начала торгов ими – фьючерсы на основные фондовые индексы резко отреагировали на данные об инфляции в США. И хотя после первоначального падения бывали порой и очень резкие отскоки, в итоге день рынок закрыл глубоко в «красной зоне». Dow Jones Industrial Average потерял 1,02%, S&P 500 – 1,65%, а Nasdaq Composite – 3,18%.

Темпы роста потребительских цен в США снизились с 8,5% в марте до 8,3% в апреле, но это было более чем ожидаемо. Аналитики, согласно всем опросам, в среднем ждали 8,1%, а на рынке хватало и еще больших оптимистов. Так что определенное разочарование, сопряженное с закрытием длинных и открытием коротких позиций, было просто неизбежно.

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При этом снижение цифр инфляции во многом произошло за счет выпадения из расчета данных апреля 2021 года, когда она скакнула с 2,6% до 4,2%, и падения цен на бензин, взлетавших в марте до исторического максимума. Но ценники на американских бензоколонках в среду были уже на 6% выше мартовского рекорда. Подорожание же услуг в апреле ускорилось, а большинства товаров – оставалось стабильно быстрым.

Так что инвесторы сделали простой вывод: данные свидетельствуют о том, что высокая инфляция – это надолго. И 8,5%, и 8,3%, и даже более низкие цифры, появление которых возможно, как и в апреле, за счет «эффекта базы» – это все равно уровень начала 1980-х годов. И хотя часть аналитиков была готова праздновать прохождение темпами инфляции пика, ни рынок, ни другие их коллеги, этого энтузиазма не разделили.

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«Инфляция, похоже, укоренилась во многих сферах экономики, и независимо от того, стали ли мы свидетелями пика инфляции или нет, ее устойчивое снижение станет более проблематичным для ФРС, которой надо уменьшить инфляцию, не ввергнув экономику в рецессию», – цитировал в среду Bloomberg старшего инвестиционного стратега Allianz Investment Management Чарли Рипли.

Для фондового рынка это означает то же, что и раньше – продолжение долгого пути вниз. И реакция его была той же, что и во время большей части снижений этого года – распродажа технологических акций, как более чувствительных к ужесточению денежно-кредитной политики.

Именно поэтому индекс Nasdaq Composite вчера падал сильнее прочих. Его снижение в течение дня превышало 30% от исторического максимума 22 ноября. На закрытие торгов результат отличался не сильно – за без малого полгода потеряно 29,9%. Это примерно соответствует растворению в воздухе $6,8 трлн капитализации.

Потерянные индексом триллионы долларов означают десятки и сотни миллиардов для конкретных компаний, акции которых входят в его состав. И это потери отнюдь не только в репутации, как иногда могут подумать читатели ренкингов. Высокая капитализация помогает участвовать в крупных сделках, привлекать большее финансирование и т.д. Ее быстрое «сдувание» может создавать проблемы.

Акции Tesla в среду, например, упали на 8,2%. Компания потеряла свыше $65 млрд капитализации, а от прошлогоднего исторического максимума – уже более $500 млрд. Между тем некоторые из этих бумаг, находящихся в пакете Илона Маска, сейчас являются частью очень крупной сделки, причем под них получен кредит.

Однако новость дня создали другие акции – Apple. Они упали не так сильно (на 5,2%), но это соответствовало потере $130 млрд капитализации. На закрытие торгов среды та составила $2,37 трлн, что моментально лишило Apple звания крупнейшей компании мира по рыночной стоимости.

На это место вернулась занимавшая его до 2020 года Saudi Aramco. По данным FactSet, ее капитализация в среду соответствовала $2,43 трлн. И в отличие от акций Apple, потерявших уже около 20% от январского максимума, бумаги саудовской нефтяной компании на фоне подъема цен на энергоносители быстро растут. В этом году они прибавили 27%.