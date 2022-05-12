Фунт стерлингов узнал, почем фунт лиха

Уже неоднократно обновившая двухлетний минимум пара фунт/доллар (GBP / USD) утром в четверг, 12 мая, топчется около отметки 1,2250. Трейдеры ведут осторожную торговлю в преддверии публикации в Великобритании макроэкономических данных — в том числе предварительного отчета по темпам роста ВВП страны в первом квартале нынешнего года. Вполне вероятно, что дальнейшая динамика английской валюты снова подтвердит ее характеристику как одной из самых слабых в мире.

Днем ранее фунт пытался расти после «голубиных» заявлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямса. Выступая в Германии, он назвал снижение инфляции главной задачей Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом чиновник отметил, что не считает ужесточение денежно-кредитной политики неизбежно ведущим к рецессии. На этом фоне доллар подешевел по отношению к основным валютам, а фунт стерлингов подрос на 0,15% — до 1,2334 доллара против 1,2316 доллара днем ранее.

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Чем выше взлетишь, тем больнее падать

Английский фунт стерлингов относительно доллара (GBP/USD: 1,235) остается на минимумах последних двух лет на фоне относительной инертности Банка Англии при явной жесткости ФРС США, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В принципе, говорит он, BREXIT не смог сломить негативного сентимента по нацвалюте Туманного Альбиона: динамика фунта очень напоминает траекторию евро.

За последний год пары GBP/USD и EUR/USD показывают по -13%. Это одни из самых слабых валют в мире, уступающие антилидерство разве что японской иене (девальвация -20%) и турецкой лире (-85%). Высокая инфляция, зависимость страны от взлетевшего в цене сырья, стагнация промышленности и ожидаемое самим Банком Англии падение ВВП пока играют против фунта, и на горизонте 2022 года рынок еще может увидеть минимумы по паре GBP/USD, уверен аналитик.

Между тем, обращает внимание Зельцер, согласно годовому отчету ЦБ РФ, доля фунта в ЗВР относительно июньских метрик незначительно сократилась — до 6,2% от общего объема резервов. При этом активы, номинированные в валютах недружественных стран оказались под заморозкой, и это еще один фактор потери доверия к фунту. А относительно российского рубля фунт и вовсе торгуется на минимумах февраля 2020 года. Резкий взлет «британца» в марте — под 170 руб. — завершился еще более впечатляющим обрушением валюты Великобритании, и сейчас на бирже за фунт стерлингов дают всего 84 руб.

Пессимистично, но не без коррекции

«По поводу курса британской валюты можно только вздохнуть: “Почём фунт? Лихо!”, - иронизирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Британская валюта действительно хлебнула фунт лиха, упав по отношению к доллару за месяц с 13 апреля с 1,3112 ниже 1,2200, то есть на 7%. Но в основном это движение связано не с “англичанином”, а с “американцем”, который растёт по всем фронтам».

Это обусловлено прежде всего ужесточением денежной политики ФРС США, повышением её процентных ставок, усилением геополитических и инфляционных рисков, от которых инвесторы бегут в доллар, объясняет аналитик. Но за последний месяц индекс доллара USDX к шести основным валютам поднялся с 99,8 п. к 104,1 п., то есть на 4,4%, а это меньше, чем снизился к нему фунт на 2,6 п. п. То есть, эту разницу фунт добавил к своему снижению от себя лично, это его собственная беда.

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Банк Англии на заседании 5 мая был пессимистичен в прогнозах. Взлёт инфляции спрогнозирован до 10,2% с нынешних 7%, а снижение ВВП — на 0,25% в 2023 году. Но сегодня, 12 мая, вышел комплекс статистики Туманного Альбиона, обращает внимание Гойхман. ВВП страны в первом квартале поднялся на 8,7% в годовом исчислении, что значимо превысило предыдущий показатель — 6,6%. Это, в частности, создаёт возможность и усиливает необходимость дальнейшего повышения ставок Банком Англии в борьбе с инфляцией — причем, с меньшими рисками рецессии из-за такого удорожания денег. И тут у британского регулятора перспектива не меньшая, чем у ФРС.

Поэтому, уверен эксперт, у фунта в ближайшее время есть вероятность некоторого укрепления в рамках коррекции после сильного падения. С технической точки зрения сильным уровнем поддержки выступает достигнутый уровень 1,2200. Это минимум с июня 2020 года, от которого в прошлый раз котировки резко пошли вверх. Соответственно, можно сейчас предположить коррекцию к рубежам 1,2500-1,2600 в ближайшие недели. Путь туда откроется в случае преодоления текущего максимума на 1,2400.