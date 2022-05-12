Глава СКР поручил возбудить дело по факту обстрела села в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинской стороной села Солоха в Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области», — указывается в пресс-релизе. Подчеркивается, что СКР примет меры «к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению».

В результате обстрела со стороны Украины села Солоха в Белгородской области вечером 11 мая пострадали семь человек, один погиб. Шестеро из раненых находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший помещен в реанимацию; жизни пациентов ничего не угрожает.

При обстреле повреждения получили шесть автомобилей и 17 домовладений. В школе, почтовом отделении и магазине выбиты окна, передает ТАСС.

Расстояние от Солохи до границы с Украиной составляет примерно 11 км.

С 24 февраля находящиеся у границы села Белгородской области не раз обстреливались с украинской территории; Следственный комитет расследует все инциденты. На прошлой неделе губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух приграничных сел — Журавлевки и Нехотеевки. О жертвах и пострадавших информации при этом не было. Накануне, 11 мая, в Белгородской области, так же как и в Курской, продлили до 25 мая повышенный уровень террористической опасности.