«Исчезнувшие» IPO нужно вернуть как источник средств для индустриализации

«Сейчас новых размещений ждать не стоит. Пока не произойдут изменения структуры экономики, IPO мы вряд ли увидим», — заявил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Он полагает, что сейчас финансовый рынок выглядит качественно лучше, чем раньше, но не в объемах.

«Ситуация усложняется еще тем, что из-за санкций мы закрыли очень много информации об эмитентах и лишили финансовых аналитиков, инвесторов возможности оценивать компании. Надеюсь, это временная мера», — цитирует Тимофеева газета «Известия».

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В то же время, в своем интервью этому изданию он отметил, что в течение марта на биржу пришло еще 750 тыс. новых инвесторов. «В любом случае в ближайшее время у нас не будет другого инвестора, кроме внутреннего. И его нужно поощрять к инвестициям, в том числе, из-за того, что он — единственный источник финансирования изменения структуры экономики и ее развития», — заявил глава НАУФОР.

От также подчеркнул, что нерезиденты, ограничения для которых, конечно, сказались на рынке, не были доминирующей силой на рынке: «Общими усилиями мы достигли очень больших результатов в качественном изменении финрынка — к началу кризиса на нерезидентов и отечественных розничных инвесторов приходились почти равные доли оборота. Ведь прежде первые доминировали», — пояснил Тимофеев.

Должно наступить время IPO малого и среднего бизнеса

Соглашаясь с главой НАУФОР, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сказал «Эксперту», что, по крайней мере, для крупных IPO в ближайшее время пространства на российском рынке нет. Отсутствие нерезидентов означает, что продажа пакетов на IPO с какой-то внушительной премией под вопросом, отмечает Василий Карпунин.

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По мнению основателя Telegram-канала Angry Bonds Дмитрия Адамидова, резервом новых публичных заимствований служит сейчас малый и средний бизнес. Но до последнего времени на него и ЦБ и большинство инвестбанкиров смотрели достаточно презрительно и воспринимали как неизбежное зло, замечает эксперт. Теперь «зло» должно стать «добром», а это требует переоценки ценностей, которой до конца года точно не произойдет, прогнозирует он.

Настало время привлекать «частников» и пенсионные фонды

Директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев также констатирует снижение привлекательности российского фондового рынка, как для эмитентов, так и для частных инвесторов. Да и за рубежом дела не слишком хороши, отмечает он. Например, американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 15% в последние 6 недель. В этой связи на фондовом рынке России пока затишье.

«Но, я полагаю, что есть варианты оживления этой ситуации. В связи с уходом с российского рынка многих иностранных поставщиков, освободились большие ниши для активного развития наших собственных производств», — констатировал Петр Заборцев. При этом, по его мнению, у большинства наших производственных компаний не хватает ресурсов не только на капитальные вложения. В дефиците и оборотные средства.

А желающих брать ссуды в банке по ставке 18-25% найдется мало, уверен эксперт. И в этом смысле отличным вариантом могло бы стать привлечение средств частных инвесторов из России. Частники уже вложили в 2021 году в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн рублей. И еще больше было вложено в иностранные ценные бумаги. Это огромный ресурс, который мы можем и должны использовать для новой индустриализации экономики, пояснил Петр Заборцев.

Сегодня же частному инвестору вложить деньги в малые, средние и даже крупные производства просто невозможно, говорит он. Делают это лишь единицы: венчурные инвесторы и. так называемые, бизнес-ангелы. Основные проблемы заключаются в том, что такие инвестиции требуют большого погружения в дела бизнеса, широкого доступа к информации. Кроме того, такие инвестиции весьма рискованны, и оцениваемый риск зачастую намного превышает готовность к риску у обычного инвестора.

В этой связи необходимо создать институт профессиональных посредников между частными инвесторами и производствами. Они как раз и будут, с одной стороны, выступать верификатором приходящей от производственной компании информации, а с другой стороны будут хеджировать риски, предлагает эксперт.

«Я даже полагаю, что в этой работе по организации перетока не стоит рассчитывать на прибыльность в первое время. Создать новый формат и нащупать правильную форму взаимодействия — это достаточно ресурсоемкая задача. Поэтому таких посредников должно создать государство или уполномоченные им структуры», — говорит он.

Белее того, если частный инвестор сможет вложить средства в конкретное производственное предприятие, пул предприятий или в целую отрасль, эти средства должны быть защищены государством, считает Петр Заборцев. В таком случае, уверен он, желающих делать подобные инвестиции будет немало. А для производственных предприятий такой канал привлечения средств должен стать более простой и доступной альтернативой банковскому кредиту.

Россиян несколько последних лет буквально «из каждого утюга» призывали начать инвестировать. Настало время начать делать это с пользой для нашей экономики и производств, заключил эксперт.

В самом НАУФОР выступают за введение одинакового налогового режима для вкладов и для торгуемых на организованном рынке облигаций. Но именно для облигаций, а не для акций, о чем говорил выше эксперт.

Кроме того, там предлагают «отложить дискуссию об ИИС-1 и ИИС-3 и принять уже разработанные изменения для ИИС-2, увеличив сумму ежегодного взноса по ним с 1 млн до 3 млн рублей и облегчив возможность досрочного — раньше трех лет — выхода с этих счетов. Это две наиболее актуальные налоговые инициативы из числа предложенных, — рассказал также глава НАУФОР.

Он отметил и еще одну инициативу: «среди неналоговых предложений мы подняли вопрос о реформе пенсионного обеспечения. Доминирование розничного инвестора на рынке акций над НПФ — серьезный качественный его недостаток, угрожающий физлицам и лишающий рынок крупных инвестиций. Повторюсь, что нам не приходится рассчитывать ни на кого, кроме внутреннего инвестора, и увеличение инвестиций НПФ на рынке должно стать частью плана по развитию финрынка в ближайшие годы», — уверен Алексей Тимофеев.