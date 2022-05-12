Курс рубля будет зависеть от газового экспорта

Ситуация на зарубежных биржах и в области политики продолжает ухудшаться, что оказывает давление на российские акции, но полностью игнорируется рублем.
Палата представителей конгресса США, в частности, одобрила ряд законопроектов, направленных на дальнейшее ужесточение санкций и экономическую изоляцию России.
Западные биржевые площадки окрасились в красный цвет: падают американские фьючерсы, товарные активы (в том числе нефть), растет курс доллара к бивалютной корзине. На мировые рынки пришло понимание, что небольшое снижение темпов роста инфляции в США в апреле было во многом вызвано уменьшением цен на бензин. Однако уже в первой декаде мая цены на топливо в Штатах обновили рекорд, что сулит рост стоимости другой продукции.
«Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен на бензин (-6,1% м/м), однако при этом сохраняются высокие темпы роста цен на продовольствие (в годовом выражении продовольственная инфляция достигла максимума с апреля 1981 г). Но уже сейчас цены на бензин в США обновили рекорд $4,37 за галлон. Важно и то, что наиболее устойчивая компонента — базовая месячная инфляция (без учета цен на энергоресурсы и продукты питания) ускорила рост с 0,3% м/м в марте до 0,6% м/м», — комментирует ситуацию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Для борьбы с инфляцией ФРС США будет вынуждена быстрыми темпами повышать процентные ставки и сокращать собственный баланс, тем самым замедляя рост экономики.
Поэтому неудивительно, что и российский рынок акций начал день со снижения: потери Индекса Мосбиржи в первый час торгов достигали 1,5%. Намного хуже рынка, с потерями свыше 3% капитализации, торгуется «Лукойл», а также расписки TCS Group — головной компании «Тинькофф Групп», которые выглядят среднесрочно сильно перепроданными.
И причин для смены нисходящего тренда по рынку акций пока не видно.
Рубль начал день нейтрально, но очень быстро перешел к росту на продаже валюты экспортерами. За первый час торгов «россиянин» отыграл у «американца» около 2%. Бумажка с портретом Джорджа Вашингтона на Московской бирже стоит менее 66 рублей.
«Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту», — отметил Банк России в своем докладе.
Отчасти это верно, поскольку сальдо торгового баланса России обещает быть рекордным в этом году, и пока предложение валюты на рынке будет превышать спрос, рубль продолжит укрепляться.
Но не менее важной причиной роста курса российской валюты является временная отмена бюджетного правила, согласно которому «излишки» нефтегазовых доходов ранее забирались из экономики и отправлялись в Фонд национального благосостояния, значительная часть которого впоследствии была «заморожена», а по словам наших политиков просто украдена Западом.
Но сейчас бюджетное правило не работает, и вряд ли стоит ждать быстрого оживления импорта. Поэтому динамика курса рубля будет зависеть от объема притока валюты в страну, и здесь значительную роль будет играть объем поставок газа в Европу.
Информация по этому вопросу приходит разнонаправленная. Так, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила российский газа рублями. Если это правда, то остальные страны Европы также перейдут на «газ за рубли» или будут покупать газ у Германии, который все равно оплачивается рублями.
С другой стороны, вчера правительство РФ утвердило список западных газовых трейдеров, с которыми запрещено совершать любые операции. Пока непонятно, как это скажется на объемах поставок газа в ЕС. Так или иначе, сегодня с утра цены на спотовый газ в Европе выросли более чем на 10%. Тысяча кубометров газа стоит около $1130.
Аналитики вновь заговорили о снижении ключевой ставки Банка России, ожидая, что регулятор понизит показатель на 1-2 процентных пункта на заседании 10 июня. На такие мысли наводит необходимость стимулирования экономики и снижение недельной инфляции с 30 апреля по 6 мая с 0,21% до 0,12% н/н, что соответствует около 18% в годовом исчислении. Но любое решение ЦБР по ставке не окажет влияния на курс рубля.
Пока же в краткосрочной перспективе у рубля есть очень хорошие шансы продолжить рост, который на следующей неделе будет стимулироваться приближением сроков расчетов компаний с бюджетом по налогам и обязательным платежам.
«На налоговом периоде в случае неухудшения внешнего фона и политической ситуации мы вполне можем увидеть доллар по 60 рублей», — полагает главный аналитик «Алора» Алексей Антонов.