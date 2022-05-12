Курс рубля будет зависеть от газового экспорта

Ситуация на зарубежных биржах и в области политики продолжает ухудшаться, что оказывает давление на российские акции, но полностью игнорируется рублем.

Палата представителей конгресса США, в частности, одобрила ряд законопроектов, направленных на дальнейшее ужесточение санкций и экономическую изоляцию России.

Западные биржевые площадки окрасились в красный цвет: падают американские фьючерсы, товарные активы (в том числе нефть), растет курс доллара к бивалютной корзине. На мировые рынки пришло понимание, что небольшое снижение темпов роста инфляции в США в апреле было во многом вызвано уменьшением цен на бензин. Однако уже в первой декаде мая цены на топливо в Штатах обновили рекорд, что сулит рост стоимости другой продукции.

«Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен на бензин (-6,1% м/м), однако при этом сохраняются высокие темпы роста цен на продовольствие (в годовом выражении продовольственная инфляция достигла максимума с апреля 1981 г). Но уже сейчас цены на бензин в США обновили рекорд $4,37 за галлон. Важно и то, что наиболее устойчивая компонента — базовая месячная инфляция (без учета цен на энергоресурсы и продукты питания) ускорила рост с 0,3% м/м в марте до 0,6% м/м», — комментирует ситуацию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.