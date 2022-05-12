Курс рубля продолжает следовать намеченным курсом

Итак, рост курса рубля продолжился. По итогам дня «россиянин» укрепился к доллару на 5,8%, закрыв торги по котировке 63,3 руб. В последний раз рубль был в такой цене в феврале 2020 года.

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Сегодня к росту рубля присоединились валютные спекулянты, а экспортеры, судя по ходу торгов, увеличили продажу валютной выручки. Попытки первых сыграть на ослаблении курса рубля, а вторых — попридержать валютные доходы в ожидании прекращения поставок газа в Европу, провалились.

Bloomberg сообщил, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа рублями, а еще 14 — запросили необходимые документы. Таким образом, большинство европейских крупных потребителей российского газа решили добросовестно исполнять указ президента РФ. Это значит, что о сокращении притока валюты в страну в результате остановки поставок газа речи пока не идет.

Возможно, часть газовых платежей сегодня как раз и вышла на валютный рынок Московской биржи, что оказало поддержку рублю.

При этом цена на спотовый газ на европейских хабах росла сегодня более чем на 10% - в том числе из-за того, что в соответствие с контрсанкциями российского правительства, «Газпром» теперь не может прокачивать газ через Польшу.

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль находится на уровне поддержки. Но не стоит полагаться на то, что район 63-63,5 руб за доллар устоит и не будет пробит вниз, поскольку сейчас рынком правят не валютные спекулянты, а реальные продавцы валюты — экспортеры. Последним же скоро придется уплачивать налоги в бюджет, в преддверии чего они могут заранее начать аккумулировать рубли, опасаясь, что в дальнейшем рубль будет стоить еще дороже.

Пока первой целью укрепления рубля выступает «круглая» отметка 60 руб. за доллар. Не исключено, что при приближении к ней Банк России начнет смягчать меры валютно-экспортного контроля — в частности, снизит норму продажи обязательной валютной выручки.

Но это остановит рост рубля лишь на время. Сейчас доллары и евро являются умеренно токсичными активами из-за рисков их «заморозки». При этом самим экспортерам валюта не особенно нужна в силу того, что из-за санкций они практически не могут закупать оборудование для дальнейшего развития.

Стоит также отметить, что рубль, как и в предыдущие дни, игнорирует негативный внешний фон в виде падающего сырья, европейских и американских фондовых индексов.

Совершенно противоположенная ситуация на рынке акций, который по итогам сегодняшнего дня упал на 3,7%. Поводов для покупки российских акций нет, долгосрочный тренд по Индексу Мосбиржи остается нисходящим. Поэтому инвесторы воспользовались общемировым пессимизмом, чтобы сократить позиции по акциям.

Нефть большую часть дня торговалась в минусе на фоне страхов рецессии мировой экономики, которые начинают перевешивать геополитические риски. Но с обеда котировки «черного золота» развернулись вверх от отметки $105 за баррель и под вечер ушли в район вчерашнего закрытия.

Несмотря на это, российские нефтяные компании отторговались хуже рынка. Инвесторы испугались прогнозов Международного энергетического агентства, согласно которым, во втором полугодии Россия сократит добычу на 3 млн баррелей в сутки с апрельских 9,1 млн баррелей. При этом Агентство считает, что США и арабские страны могут заместить эти объемы на мировом рынке.

В результате, «Лукойл» потерял по итогам дня 5,2%, «Роснефть» снизилась на 4,2%.

Возможно, сейчас складывается хороший момент для покупки акций нефтянки на долгосрочную перспективу. Аналитики ИК «Фридом Финанс», в частности, считают, что в скором времени новый пакет антироссийских санкций будет согласован, в результате чего мировые цены на нефть вырастут до $120 за баррель.

В лидерах роста с результатом +3,2% были сегодня акции «Акрона», в которых, вполне возможно, начинается новый восходящий тренд. Драйвером роста бумаги выступает нехватка удобрений в мире и прогнозы об их удорожании в этом году на 70%.