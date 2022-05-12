«Лукойл» купит 411 автозаправочных станций Shell в России

Нефтяная компания «Лукойл» подписала соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100-процентной доли в ООО «Шелл нефть», которая занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что активы «Шелл Нефть» включают 411 автозаправочных станций, которые находятся преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов в Торжке (Тверская область). Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уточняется в пресс-релизе.

Подчеркивается, что приобретение бизнеса Shell в России «полностью соответствует стратегии» компании по развитию приоритетных каналов сбыта, которые включают розничную сеть, а также по развитию бизнеса смазочных материалов.

По словам директора сегмента downstream Shell Хайберта Вигевено, ключевым приоритетом компании является благополучие наших сотрудников. «В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником», — подчеркнул он.

Сумма сделки не раскрывается.

В начале марта Shell объявила о планах по отказу от российских углеводородов. Ожидается, что продажа российского бизнеса будет завершена в конце этого года при условии одобрения регулирующими органами, пишет «Интерфакс».

ООО «Шелл нефть» принадлежит Shell Overseas Investments BV и BV Dordtsche Petroleum Maatschappij. Розничная сеть «Шелл нефть» состоит из 240 АЗС, принадлежащих «Шелл» и 171 площадок дилеров, а также 19 АЗС, которые не входят в сделку с российской НК.

Завод по производству смазочных масел в Торжке Shell запустила в 2012 году. В 2021-м было объявлено о планах по увеличению мощности предприятия с 200 млн до 300 млн литров смазочных материалов в год.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Лукойл» стал владельцем 50% в ООО «Меретояханефтегаз» — дочернем предприятии компании «Газпром нефть», у которой остаются другие 50%. В 2019 году создать предприятие на базе «Меретояханефтегаза» «Газпром нефть» планировала вместе с Shell, однако весной 2020-го Shell объявила о выходе из проекта. В компании объяснили отказ от завершения сделки с «Газпром нефтью» сложной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также неблагоприятными макроэкономическими факторами. В итоге в сентябре 2021 года «Газпром нефть» привлекла к проекту «Лукойл».