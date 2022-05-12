Маркетплейсы товарного рынка помогут МСП снизить издержки

Банк России, Минпромторг и ФАС обсуждают проект закона, обеспечивающего создание условий для развития маркетплейсов товарного рынка. Эти площадки призваны помочь малому и среднему бизнесу в сделках купли-продажи и стать эффективной альтернативой товано-сырьевым биржам.

«Законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в РФ цифровых торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России», — указано в пояснительной записке к документу.

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По мнению авторов проекта закона, нынешняя биржевая инфраструктура в большей степени ориентирована в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка. Однако в условиях санкционного давления, ограниченного доступа к зарубежным данным и мировому рынку в России появился спрос на альтернативные сервисы, в том числе с базой для формирования в режиме торгов внутренних цен на российские товары.

В первую очередь в они должны стать подспорьем для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Регулировать и контролировать эти торговые системы будет призван ЦБ РФ. Это должно обеспечить их прозрачность, а также позволит по итогам торгов формировать проверенную и корректную рыночную информацию.

Кроме того, планируется, что вокруг маркетплейсов начнет формироваться целая экосистема услуг по хранению, доставке и перевозке товаров.

В деловых кругах в данный момент внимательно следят за развитием ситуации вокруг новых торговых площадок. Однако сказать, что они уже пользуются среди предпринимателей большой популярностью, было бы преувеличением. Возможно, у бизнеса пока просто мало информации.

Согласно открытым данным, опубликованным на сайте «Центральной торговой системы» за 2022 год только 7 акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, вошли в список участников торгов. Все включенные в перечень общества представляют регионы. Допущены к торгам они были после 18 марта. Повлияло ли на данное решение введение санкций западными странами — вопрос риторический.

В экспертном сообществе в настоящее время нет единого мнения относительно эффективности маркетплейсов товарного рынка. Так, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова заметила, что в целом маркетплейсы весьма востребованы у аудитории, а потому новый проект, скорее всего, сработает и пойдет на пользу бизнесу.

«Для покупателя упростится задача поиска и выбора — все варианты в одном месте. Продавцы смогут получить новых клиентов быстро, если сумеют применить маркетинговые приемы», — предположила она в беседе с корреспондентом «Эксперта».

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Помимо этого, по мнению Инны Анисимовой, будет упрощен «вход» компаний на рынок за счет снижения издержек. Например, минимальный размер собственных средств для торговой системы, которая оказывает услуги по проведению торгов только на товарном рынке, будет снижен в 10 раз — с 50 до 5 млн рублей.

В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец усомнился в способностях маркетплейсов вывести экономику страны на новый уровень.

«Я лично в маркетплейсы не очень верю, потому что те, что были созданы ранее, в том числе и с поддержкой ЦБ, и на базе экосистем, создаваемых различными банками, особо блестящих результатов не показали. Главная коллизия состоит в том, что бизнес очень тяжело подогнать под какие-то типовые рамки. Компании могут иметь одинаковый характер деятельности, но по смыслу, по специфике, по рынкам они не совпадут. Поэтому здесь генерализирующий подход обычно не приносит результат. И потом любые предприятия малого бизнеса знают своих потенциальных клиентов гораздо лучше, чем организаторы очередного маркетплейса», — заявил «Эксперту» Алексей Зубец.

С другой стороны, ничего негативного организация маркетплейса сама по себе не несет, отметил доктор экономических наук. Нет сомнений, что для некоторого числа компаний работа в рамках подобных проектов принесет очевидную выгоду.

«Некоторму количеству компаний маркетплейсы, конечно, помогут: кому-то предоставят льготные финансовые ресурсы, кому-то помогут с платежами, с поисками складов и так далее. Но прорывом для российской экономики предыдущие маркетплейсы не стали. Я думаю, такая же картина будет и сейчас», — резюмировал Алексей Зубец.