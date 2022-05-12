Минфин сообщил о рекордных нефтегазовых доходах в апреле

В апреле российский бюджет за счет поступлений от нефтегазовой отрасли пополнился на 1,797 трлн рублей, что на 48,8% больше, чем в марте, и более чем в два раза — по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минфина.

Объем нефтегазовых доходов в апреле стал рекордным за последние несколько лет. Прежний максимум был зафиксирован в октябре 2021 года (1,1 трлн рублей). В 2015-2020 годах таких высоких размеров выручки от нефти и газа не было из-за низких цен на сырье.

Всего за январь-апрель текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 4,772 трлн рублей, что в 1,9 раза больше, чем в тот же период прошлого года.

В апреле экспортная пошлина и НДПИ на нефть принесли бюджету 1,237 трлн рублей, что на 30,7% больше, чем в марте. Объем этих же налогов на газ составил 304,8 млрд рублей, что на 31,4% выше уровня марта. За счет налога на дополнительный доход (НДД) в апреле в бюджет поступило 765,9 млрд рублей, что является рекордом за все время действия этого налога.

Ранее «Эксперт» писал, что налоговые поступления в бюджетную систему РФ в марте выросли на 34,5% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня в 4,1 трлн рублей. За первый квартал текущего года показатель увеличился на 38,8% — до 8,27 трлн рублей, годом ранее за этот период в бюджет поступило 5,96 трлн рублей налогов. Львиную долю прироста налоговых поступлений обеспечили главные нефтегазовые регионы страны — ХМАО и ЯНАО, значительно нарастившие налоговые сборы за счет роста прибылей сырьевых компаний.

