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Министр энергетики ФРГ: мы ежедневно недополучаем 10 млн кубометров газа

12 мая 2022, 17:00

На бирже цены выросли на 14%, что соответствует нормальным колебаниям цен с начала военной спецоперации России на Украине, утверждает глава Минэнерго ФРГ Роберт Хабек

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Глава Минэнерго ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия ежедневно недополучает 10 млн кубометров российского «голубого топлива».

По его словам, этот объём можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию. Однако, как подчеркнул чиновник, напряжение в ситуации с газоснабжением после введения РФ ответных санкций растёт, передаёт РИА Новости.

«В целом напряжение растет... Объём поставок, которые не поступают, составляет 10 млн кубических метров в день. Это объём, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков», – отметил Хабек.

Он также рассказал, что ведомство проанализировало введение ответных санкций России против «дочек» Gazprom Germania, признав, что германия готовилась к этой ситуацией и другим вообразимым сценариям. 

«А это значит, что у нас есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает всё, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% – это, конечно, плохо, но соответствует нормальным колебаниям цен с начала военной спецоперации России на Украине», – заявил Хабек.

Глава Минэнерго Германии также отметил, что ситуация может в дальнейшем ещё ухудшиться. В этой связи его ведомство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень «тревоги" в сфере энергоснабжения.«Хочу ещё раз повторить, что ситуация контролируемая, газ в Германию продолжает поступать», – резюмировал Хабек.

Ранее «Эксперт» сообщал, что число европейских покупателей российского газа, готовых платить за него рублями в соответствии с требованиями властей РФ, увеличилось до 20. По Bloomberg, ещё 10 компаний завели для этих целей счета в «Газпромбанке», а 14 запросили документы, необходимые для открытия таких счетов. Названия предприятий в материале американского агентства не приводятся.